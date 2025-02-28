RER B, RER C, T12: campaña de reembolso desde el 18 de marzo de 2025

Preguntas y respuestas para entender mejor

¿Por qué este reembolso?

En los contratos firmados con SNCF Transilien y RATP (las empresas que gestionan la operación, trabajo y mantenimiento en las líneas de la red de transporte de Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad en las líneas. Si no se cumplen estos objetivos, se aplican sanciones económicas a los operadores.

Y como los primeros en verse afectados por la puntualidad son los pasajeros: Île-de-France Mobilitésse compromete a compensar a los residentes de Île-de-France cuando la puntualidad de una cola sea inferior al 80% durante al menos tres meses.

¿Qué es un eje?