RER B, RER C, T12: campaña de reembolso desde el 18 de marzo de 2025
¿Te preocupa la campaña de reembolsos?
Te preocupa si has pedido prestado regularmente en 2024:
- Uno de los 5 ejes B y C del RER afectados por retrasos significativos
- La línea de tranvía T12, que tuvo un comienzo difícil cuando fue puesta en marcha en 2024
¿Qué billetes de transporte son elegibles para reembolso?
- Un pase anual Navigo
- Un pase Navigo Senior
- Un paquete Imagine R (Estudiante o Colegio)
- Pases Navigo Month (incluso en un Discovery Pass o Smartphone)
- Un pase Navigo Month con un 50% de descuento
- Un 75% de Solidaridad del Mes de Navigo
¿Cómo conseguir tu reembolso?
Es sencillo y 100% online :
- Entre el 18 de marzo y el 15 de abril de 2025, accede a nuestra plataforma de reembolsos
- Inicia sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Conecta o crea uno
- En esta plataforma, encontrarás todas las condiciones de elegibilidad para un reembolso y serás guiado durante todo el proceso para enviar tu solicitud sin problema
Preguntas y respuestas para entender mejor
¿Por qué este reembolso?
En los contratos firmados con SNCF Transilien y RATP (las empresas que gestionan la operación, trabajo y mantenimiento en las líneas de la red de transporte de Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad en las líneas. Si no se cumplen estos objetivos, se aplican sanciones económicas a los operadores.
Y como los primeros en verse afectados por la puntualidad son los pasajeros: Île-de-France Mobilitésse compromete a compensar a los residentes de Île-de-France cuando la puntualidad de una cola sea inferior al 80% durante al menos tres meses.
¿Qué es un eje?
Infografía: ¿Qué es un "eje"?
En una red ferroviaria, un eje es una porción específica de la línea que conecta varias aglomeraciones
Ejemplo de un eje específico con el plano lineal resaltado: Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye en el RER B</->
En una red ferroviaria, un eje es una parte específica de una línea que conecta una o más áreas urbanas.
Ejemplo: el eje de Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye, en el RER B.
Si se han producido retrasos solo en un eje, serán los viajes realizados en este tramo de la línea los que serán reembolsados.
Hogar, lugar de trabajo: ¿qué dirección se usará para tu reembolso?
El que elijas. Una vez demostrado, podrás presentar una solicitud de reembolso en relación con tu dirección de domicilio O tu lugar de trabajo.
Tu transporte se moviliza para mejorar tu vida diaria en Île-de-France
Île-de-France Mobilités sigue movilizada para mejorar tu vida diaria en el transporte.
Nuevos metros, trenes, tranvías más fiables, automatización de líneas, modernización de infraestructuras: en 2024, la puntualidad global de la red aumentó en 3 puntos (96,3%).
Y los esfuerzos continúan ofreciéndote un servicio cada vez más fiable y agradable a diario.