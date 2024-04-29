¿Un nuevo centro de mando único para el RER A? Buenas noticias para los viajeros

Pero, ¿qué es un centro de mando único?

Un único centro de mando (o CCU) es un lugar que reúne a todos los actores encargados de la operación de la misma línea, en el mismo lugar.

RER A, una línea operada por varios jugadores

En el caso del RER A, esto se realiza en Vincennes con los equipos Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau y RATP que comparten la operación de la línea.

Transilien SNCF Voyageurs y SNCF Réseau operan las ramas de Cergy-le-Haut y Clichy, mientras que el resto de la línea RER A es operado por la RATP.

Una situación particular que llevó, en 2019, a la creación del Centro de Mando Único (CCU) del RER A en Vincennes.

¿Cuál es el propósito de un único centro de mando?