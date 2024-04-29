¿Un nuevo centro de mando único para el RER A? Buenas noticias para los viajeros
Detrás de los trenes que se siguen y de las puertas mecánicas que se abren y cierran en el borde de los andenes, se esconde una gran orquesta. Profesionales y herramientas tecnológicas que, cada día, garantizan el correcto funcionamiento de la red para garantizar la seguridad y el confort de todos los pasajeros.
Un trabajo en equipo que mezcla agentes de campo y los trabajos oscuros de los "centros de mando", tras bambalinas desde donde se orquesta el funcionamiento del transporte público en la región de Île-de-France.
Pero, ¿qué es un centro de mando único?
Un único centro de mando (o CCU) es un lugar que reúne a todos los actores encargados de la operación de la misma línea, en el mismo lugar.
RER A, una línea operada por varios jugadores
En el caso del RER A, esto se realiza en Vincennes con los equipos Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau y RATP que comparten la operación de la línea.
Transilien SNCF Voyageurs y SNCF Réseau operan las ramas de Cergy-le-Haut y Clichy, mientras que el resto de la línea RER A es operado por la RATP.
Una situación particular que llevó, en 2019, a la creación del Centro de Mando Único (CCU) del RER A en Vincennes.
¿Cuál es el propósito de un único centro de mando?
- Reunir a todos los que operan una línea en un solo lugar y en una torre de control.
- Mejorar la comunicación entre equipos para mejorar el funcionamiento general de la línea y limitar el impacto de los incidentes en el tráfico.
- Garantiza información clara y en tiempo real para los pasajeros.
El único centro de mando del RER A recibirá una renovación en enero de 2024
¿Por qué modernizar el centro de mando único en Vincennes?
El 28 de enero de 2024, el único centro de mando del RER A recibió una renovación tras varios meses de trabajo financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.
Información en tiempo real sobre la aplicación Île-de-France Mobilités, nuevas vallas publicitarias en los andenes del metro y RER A y B... La modernización del centro de mando único del RER A es solo la continuación lógica de una ambiciosa política de inversión para mejorar la experiencia y la información de los pasajeros en el transporte en la región de Île-de-France.
RER A, la línea más transitada de Europa
Una línea estratégica y muy activa con 1,4 millones de pasajeros diarios, el RER A tiene cifras de puntualidad positivas y en constante cambio (95% de puntualidad en febrero de 2024 y 11 puntos por ganar entre 2025 y hoy).
Para mantener la calidad del servicio y mejorar un poco más la experiencia del pasajero, se han implementado nuevas herramientas más eficientes.
Modernización del centro de mando único del RER A, ¿cuáles son las nuevas características?
- Herramienta para visualizar el flujo entre los diferentes trenes y los maquinistas disponibles, así como la visualización de trenes en circulación y estacionados para planificar la operación de la línea.
- Implementación de una herramienta de comunicación entre los distintos responsables de la operación de la línea (jefe de estación, jefe de despacho, maniobradores, equipo de mantenimiento, etc.) para mejorar la capacidad de respuesta en caso de incidentes y limitar el tiempo de interrupción.
- Modernización de la sala de trabajo común hacia una mayor ergonomía, con el objetivo de mejorar el confort del operador y afrontar los retos de la operación compartida de la línea.
- Mejora en la gestión gracias a nuevas herramientas para regular y gestionar el tráfico e incidentes.
- Optimiza las operaciones con un nuevo Sistema de Apoyo a Operaciones a Bordo (SAE+) que mejore el flujo de tráfico con información compartida en tiempo real entre los trenes y el centro de mando.
- Mejorar la comunicación con los pasajeros gracias a la migración de los equipos Transilien SNCF Voyageurs, dedicados a la información de tráfico, que salen de las instalaciones de Asnières-sur-Seine hacia la CCU de Vincennes.
- Construcción de una nueva pared LED de 18 metros de altura, común para los equipos para ver toda la línea y la información asociada (área de trabajo, rendimiento, etc.) en un solo lugar y promover la circulación de la información.
¿Habrá pronto un único centro de mando para el RER B y el RER D?
Se ha votado un plan de inversión en 14 fases para mejorar el rendimiento del RER B. Un plan que incluye el establecimiento de un Centro de Mando Único en la Plaine Saint-Denis, común a las líneas B y D del RER y que será financiado por Île-de-France Mobilités para 2030.