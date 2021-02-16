Reunión del Consejo de Administración del 11 de febrero de 2021

En su reunión del 11 de febrero, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités votó una serie de medidas muy concretas para mejorar la calidad de sus desplazamientos en la región. Oferta, equipamiento, accesibilidad: ¡te contamos todo!

Reforzar la oferta y fiabilidad de tus líneas de tren

En el RER D (desde diciembre de 2021)

Se ampliarán 3 trenes JULO por la tarde entre Juvisy y Corbeil-Essonnes, dando servicio a las estaciones de Ris-Orangis, Grand Bourg y Evry Val-de-Seine, con salidas a las 19:40, 20:10 y 21:25.

Se creará una nueva oferta para conexiones directas entre París y las estaciones del Valle del Sena

En el RER C

Aumento de la oferta en el Vallée de l'Orge durante la hora punta de la mañana con 3 trenes adicionales desde Brétigny > Paris Austerlitz a las 07:29, 07:44 y 07:59

Extensión del periodo punta nocturno en las ramas de Dourdan y Étampes y refuerzo del servicio hacia el Vallée de l'Orge mediante la creación de un tren BALI desde Montigny hasta Brétigny

Extensión del periodo punta en el valle de Bièvre con la creación de 2 nuevos trenes en dirección Versalles > Massy

Refuerzo en autobús nocturno:

Refuerzo de las líneas N143 y N150

Mejora de la fiabilidad de las líneas P&E

Dado que la fiabilidad de tus líneas es una prioridad, se han aprobado nuevas medidas para mejorar tus trayectos en las líneas P y E: reforzar el equipo de avería, garajes temporales, reparar trenes los fines de semana y mejorar el control de incidentes y el plan de mantenimiento.