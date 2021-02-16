Reunión del Consejo de Administración del 11 de febrero de 2021
En su reunión del 11 de febrero, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités votó una serie de medidas muy concretas para mejorar la calidad de sus desplazamientos en la región. Oferta, equipamiento, accesibilidad: ¡te contamos todo!
Reforzar la oferta y fiabilidad de tus líneas de tren
En el RER D (desde diciembre de 2021)
- Se ampliarán 3 trenes JULO por la tarde entre Juvisy y Corbeil-Essonnes, dando servicio a las estaciones de Ris-Orangis, Grand Bourg y Evry Val-de-Seine, con salidas a las 19:40, 20:10 y 21:25.
- Se creará una nueva oferta para conexiones directas entre París y las estaciones del Valle del Sena
En el RER C
- Aumento de la oferta en el Vallée de l'Orge durante la hora punta de la mañana con 3 trenes adicionales desde Brétigny > Paris Austerlitz a las 07:29, 07:44 y 07:59
- Extensión del periodo punta nocturno en las ramas de Dourdan y Étampes y refuerzo del servicio hacia el Vallée de l'Orge mediante la creación de un tren BALI desde Montigny hasta Brétigny
- Extensión del periodo punta en el valle de Bièvre con la creación de 2 nuevos trenes en dirección Versalles > Massy
Refuerzo en autobús nocturno:
- Refuerzo de las líneas N143 y N150
Mejora de la fiabilidad de las líneas P&E
Dado que la fiabilidad de tus líneas es una prioridad, se han aprobado nuevas medidas para mejorar tus trayectos en las líneas P y E: reforzar el equipo de avería, garajes temporales, reparar trenes los fines de semana y mejorar el control de incidentes y el plan de mantenimiento.
Nuevos trenes para las líneas 6 y 11 del metro
- Línea 6: despliegue de 47 trenes MP89CC de 5 coches . Estos son los trenes que circulan actualmente por la línea 4.
- Línea 11: adquisición de 19 trenes #MP14 de 5 coches . Trenes modernos y cómodos que mejorarán los trayectos diarios de los residentes de Île-de-France.
- RR B: ALSTOM y CAF ordenan respetar el contrato para la entrega de los 146 trenes RER B. La Junta Directiva exige por unanimidad que ALSTOM y CAF cumplan sin demora el contrato para el suministro de material rodante MI20 notificado por el Grupo RATP-SNCF Voyageurs, que ha aceptado la oferta presentada por BOMBARDIER-CAF. Île-de-France Mobilités obliga a la RATP y a la SNCF a tomar cualquier acción ante los tribunales competentes en caso de incumplimiento del contrato por parte de una de las empresas firmantes de dicho contrato.
Transporte más limpio en Île-de-France
Île-de-France Mobilités continúa la transición energética de los autobuses y vota para adquirir más de 1000 nuevos autobuses eléctricos y NGV , así como para financiar la conversión de los depósitos de autobuses.
Además, la junta directiva votó la creación de 178 plazas de aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités (132 en taquillas y 46 de acceso libre) en las estaciones Malakoff y Châtillon-Montrouge.
Se recomienda compartir coche
Île-de-France Mobilités fomenta el coche compartido con dos medidas contundentes:
· Viaje gratuito* para pasajeros con pase anual y mensual de Navigo y suscriptores de Imagine R
· Un bonus de hasta 3 euros** por pasajero transportado para los conductores
Una red más accesible
Dado que facilitar la movilidad de todos está en el centro de las misiones de Île-de-France Mobilités, el Consejo de Administración votó para armonizar gradualmente el servicio PAM para 2022. En el centro de esta decisión hay un mayor requisito de normativas internas, información para los pasajeros y puntualidad: un único centro de reservas, una tarifa única, para el mismo servicio, accesible para todos, bajo las mismas condiciones en toda nuestra región.
Île-de-France Mobilités, en asociación con la SNCF, también iniciará trabajos de modernización (recepción, alumbrado, sendero peatonal) en 7 estaciones adicionales: Herblay sur Seine, Franconville, Le Plessis Bouchard, Maisons-Alfort-Alfortville, Louvres, centro multimodal de intercambio Verrière (78), centro de estación Saint-Denis – Stade-de-France y Antony.
Île-de-France Mobilités también está lanzando la financiación de la renovación e instalación de escaleras mecánicas y ascensores en 7 estaciones:
· Instalación de nuevas escaleras mecánicas en las estaciones de Saint-Cloud, Pont Cardinet, Grigny, Haussmann Saint-Lazare y Magenta
· Instalación de nuevos ascensores en las estaciones de Nogent-le-Perreux y Bibliothèque François Mitterrand
Île-de-France Mobilités también hará accesibles 100 paradas de autobús adicionales. Con 500 líneas de autobús y 13.650 paradas ya accesibles, la movilidad inclusiva sigue avanzando en Île-de-France
Finalmente, la Junta Directiva votó a favor de una reducción de precio para los voluntarios del Servicio Cívico.
* Dentro del límite de 2 viajes de un máximo de 30 km diarios
** Un límite de 1,50 € / pasajeros hasta 15 km y luego 0,10 € / km más allá con un techo de 3 € por pasajero