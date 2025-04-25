Transporte compartido en Île-de-France: se han inaugurado cuatro líneas en la meseta de Saclay

Las líneas de coche compartido de Île-de-France Mobilités conectan pasajeros y conductores para compartir su trayecto, sin reserva previa, en una ruta dedicada, con paradas fijas, como en una línea de autobús.

¿Qué diferencia de un servicio tradicional de coche compartido?

A diferencia de un servicio estándar de coche compartido:

: simplemente tiene que ir a una parada e indicar (por teléfono, mensaje de texto o en la aplicación dedicada de las líneas de coche compartido IDFM) que desea usar la línea. El conductor , que ya se había registrado previamente en esta ruta desde la solicitud, es alertado de la presencia de un pasajero y se detiene en su ruta para recogerlo en la parada.

¿A qué horas puedo usar la línea de coche compartido?

El servicio de coche compartido de Île-de-France Mobilités opera de 4 a.m. a 11 p.m. entre semana (excepto festivos).

¿Líneas para compartir coche: conductor o pasajero?