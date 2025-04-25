Transporte compartido en Île-de-France: se han inaugurado cuatro líneas en la meseta de Saclay
Buenas noticias para los viajes en Yvelines y Essonne. En 2025, Île-de-France Mobilités abrió sus primeras líneas de coche compartido en la Meseta de Saclay para pasajeros:
- La línea L1: entre Cernay-la-Ville, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt y Gif-sur-Yvette
- La línea L2: entre Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres y Boulogne-Billancourt
- Línea L3a: entre Cernay-la-Ville, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau y Saint-Aubin
- Línea L3b: entre Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres y Boulogne-Billancourt
¿Por qué Île-de-France Mobilités está lanzando sus líneas de coche compartido?
- Diversificación de las opciones de transporte público en los Grandes Suburbios
- Simplificación de la práctica del coche compartido
- Reducción de emisiones de CO2 y reducción del tráfico rodado
- Para permitir que los habitantes de la Grande Couronne accedieran fácilmente a las zonas de empleo y a los principales puntos de interés que las rodean
¿Cómo funcionan las líneas de coche compartido de Île-de-France Mobilités?
Las líneas de coche compartido de Île-de-France Mobilités conectan pasajeros y conductores para compartir su trayecto, sin reserva previa, en una ruta dedicada, con paradas fijas, como en una línea de autobús.
¿Qué diferencia de un servicio tradicional de coche compartido?
A diferencia de un servicio estándar de coche compartido:
- El pasajero : simplemente tiene que ir a una parada e indicar (por teléfono, mensaje de texto o en la aplicación dedicada de las líneas de coche compartido IDFM) que desea usar la línea.
- El conductor , que ya se había registrado previamente en esta ruta desde la solicitud, es alertado de la presencia de un pasajero y se detiene en su ruta para recogerlo en la parada.
¿A qué horas puedo usar la línea de coche compartido?
El servicio de coche compartido de Île-de-France Mobilités opera de 4 a.m. a 11 p.m. entre semana (excepto festivos).
¿Líneas para compartir coche: conductor o pasajero?
Conviértete en conductor
Conduces regularmente por el eje de Guyancourt <> ¿Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette?
Transforma tus viajes habituales en un gesto que tenga sentido: declara tu viaje en la app IDFM Carpooling Lines y comparte tus trayectos con los residentes de Île-de-France cercanos.
¿El pequeño extra? Las líneas de coche compartido permiten a los conductores ganar:
- 0,50 €, en cuanto declaren un trayecto de más de 5 km en hora punta en la solicitud (incluso en caso de que ningún pasajero comparta el trayecto)
- 2 € por pasajero transportado para viajes de más de 2 km
¿Interesado?
Las inscripciones abren el 28 de abril de 2025 para convertirse en conductor en la Línea 1: Guyancourt <> , Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette.
Conviértete en pasajero
Sencillas, flexibles y adaptadas a la realidad de los horarios de los residentes de Île-de-France, las líneas de coche compartido te permiten simplemente pedir un viaje y encontrar al primer conductor disponible en una parada cercana a ti.
¿Y si no hay conductor disponible después de 10 minutos? Una solución alternativa se te ofrece automáticamente (solo en hora punta).
Como pasajero, el coche compartido se ofrece en los primeros meses tras el lanzamiento
¡Buena sorpresa! Para la apertura del servicio, los viajes son gratuitos para los pasajeros. La oportunidad perfecta para probar este nuevo medio de transporte, sin compromiso.