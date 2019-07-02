Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 2 de julio de 2019
Fechas finales para la apertura del transporte público una noche al mes desde septiembre
Tras las discusiones que reunieron a representantes del mundo de la vida nocturna, cargos electos, operadores de transporte, los departamentos y la ciudad de París, alrededor de Île-de-France Mobilités, todos los actores implicados definieron el calendario final para la experimentación de la apertura del transporte público por la noche.
Un sábado al mes, tu transporte estará abierto toda la noche. 6 líneas de metro, 3 líneas de tranvía y 45 líneas de autobús reforzadas.
Nota: algunas fechas de las Noches Festivas se han modificado para adaptarse a varios eventos. Para saber más y consultar los mapas, visita esta página: ¡Las noches serán festivas un sábado al mes con apertura del transporte por la noche!
El servicio de entrega bajo demanda se amplió a 50 nuevas líneas de autobús en la red Île-de-France Mobilités a partir del 1 de julio
Tras los resultados positivos de las pruebas del servicio bajo demanda en autobuses que se probaron en los últimos meses en 11 líneas de autobús de Seine-Saint-Denis y Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités ha decidido ampliar esta nueva y concreta solución que mejora la sensación de seguridad de los pasajeros, y en particular de las mujeres, que usan los autobuses y vuelven a casa tarde por la noche.
Más de cuarenta líneas de autobús y Noctilien reforzadas para mejorar el transporte diario
Île-de-France Mobilités continúa con su ambicioso programa de reestructuración de la red de autobuses de Île-de-France con el objetivo de crear una red regional equilibrada y facilitar sus condiciones diarias de transporte. En su última Junta de Administración, Île-de-France Mobilités votó para mejorar y reforzar más de cuarenta líneas de autobús, Noctilien y tranvías en Île-de-France. Estas medidas también se refieren a la creación de redes de transporte de respuesta a la demanda, que se preparan para desarrollarse fuertemente en la región de Île-de-France, principalmente en los suburbios exteriores.
Además de los refuerzos de autobús en toda Île-de-France, a partir de septiembre de 2019 estarán disponibles 8 servicios de transporte bajo demanda desde la solicitud TAD IDFM.
Los primeros trenes del tranvía T9 comienzan sus pruebas dinámicas
Actualmente en construcción en La Rochelle, los trenes están comenzando su fase de pruebas industriales antes de ser entregados gradualmente a Île-de-France Mobilités a partir de finales de año y para su operación comercial a finales de 2020. El Consejo de Mobilités de Île-de-France ha confirmado la elección del grupo Keolis para operar el futuro tranvía T9.
Comodidad para los pasajeros: la modernización de la estación sigue mejorando el acceso al transporte en Île-de-France
Para facilitar la vida diaria de los pasajeros en la región de París, Île-de-France Mobilités continúa sus inversiones para modernizar las estaciones, con la creación y ampliación de instalaciones de Park and Ride en La Verrière y Herblay, la creación de una moderna estación de eco-autobusesen Persan-Beaumont y la mejora de las instalaciones en las estaciones Parly 2, Val de Fontenay y Verneuil-l'Étang.
Herblay, ampliación de la instalación de aparcamiento y transporte, se crearon más de 130 plazas. Parly 2, desarrollo de la estación de autobuses. La Verrière, creación de un parque con 750 plazas. Persan-Beaumont: creación de una moderna estación de eco-autobuses. Val de Marne, creación de un acceso adicional a la estación Verneuil-l'Etang, desarrollo del centro de la estación
En cada reunión de la junta de Île-de-France Mobilités, puedes seguir las deliberaciones en directo a través de la cuenta de Twitter de Île-de-France Mobilités, con el hashtag #ConseilIDFM.