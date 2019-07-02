Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 2 de julio de 2019

Más de cuarenta líneas de autobús y Noctilien reforzadas para mejorar el transporte diario

Île-de-France Mobilités continúa con su ambicioso programa de reestructuración de la red de autobuses de Île-de-France con el objetivo de crear una red regional equilibrada y facilitar sus condiciones diarias de transporte. En su última Junta de Administración, Île-de-France Mobilités votó para mejorar y reforzar más de cuarenta líneas de autobús, Noctilien y tranvías en Île-de-France. Estas medidas también se refieren a la creación de redes de transporte de respuesta a la demanda, que se preparan para desarrollarse fuertemente en la región de Île-de-France, principalmente en los suburbios exteriores.