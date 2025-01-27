La línea 14 de metro sustituye a Orlybus para llegar al aeropuerto

¿Por qué cortar el servicio de lanzadera Orlybus?

El éxito de la extensión de la línea 14 hasta Orly (más de 25.000 pasajeros diarios) ha provocado una caída del 80% en el número de pasajeros en Orlybus, que conectaba la Place Denfert Rochereau, en el distrito 15 de París, con el aeropuerto.

Ante esta caída y los autobuses, a veces completamente vacíos, la línea cerrará oficialmente sus puertas al pasajero el 3 de marzo de 2025.

Una decisión que también permitirá a: