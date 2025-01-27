La línea 14 de metro sustituye a Orlybus para llegar al aeropuerto
¡Con la línea 14 del metro, el aeropuerto de Orly está a solo un trayecto en metro!
- Rápido: conecta Châtelet-Les-Halles con Orly en solo 25 minutos (frente a los 45 minutos de Orlybus)
- Fiable : con puntualidad del 100%
- 100% accesible: la línea está adaptada para el viaje de pasajeros con discapacidad y movilidad reducida
- Normal: un metro circula cada 95 segundos frente a los 10 o 20 minutos de Orlybus
Obras en la línea 14: se planifican autobuses de reemplazo
Hasta agosto de 2025, la línea 14 sufrirá interrupciones temporales del tráfico durante el día o la noche para implementar un nuevo sistema de piloto automático e integrar nuevos metros en la flota.
Metros, que reducirán el intervalo entre dos pasajes de 95 a 85 segundos.
En las tardes de cierre, circularán autobuses de reemplazo para llevar a los viajeros al aeropuerto de Orly.
¿Por qué cortar el servicio de lanzadera Orlybus?
El éxito de la extensión de la línea 14 hasta Orly (más de 25.000 pasajeros diarios) ha provocado una caída del 80% en el número de pasajeros en Orlybus, que conectaba la Place Denfert Rochereau, en el distrito 15 de París, con el aeropuerto.
Ante esta caída y los autobuses, a veces completamente vacíos, la línea cerrará oficialmente sus puertas al pasajero el 3 de marzo de 2025.
Una decisión que también permitirá a:
- Para evitar una oferta redundante : la línea 14 ya cubre eficazmente las necesidades de movilidad hacia el aeropuerto, haciendo que los lanzaderas de Orlybus sean menos relevantes,
- Para optimizar el gasto público : eliminando un servicio de autobús cada vez menos frecuentado y, por tanto, menos utilizado,