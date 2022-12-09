¡Ha llegado el tren número 360 y último del Francilien!
Eso es, el último tren del Francilien, el tren que transformó la movilidad de la red en Île-de-France, llegó a su estación de origen en París Saint-Lazare el viernes 9 de diciembre de 2022. Ahora circulará por la línea J en el eje entre Gisors y París. La llegada de este último tren marca el fuerte símbolo de una ambiciosa política de renovación ferroviaria liderada por Île-de-France Mobilités. El objetivo es aumentar la comodidad de los pasajeros y la fiabilidad y puntualidad de la red en las líneas H, K, P, J, L y RER E.
2009: llegada del primer residente de Île-de-France en la red
Fue el 12 de diciembre de 2009, en la línea H, cuando llegó el primer residente de Île-de-France. Un salto tecnológico y una llegada sensacional para los pasajeros que, hasta entonces, habían viajado a bordo de los "pequeños grises" (los trenes Z 6100). También llamados "latas de hojalata", estos pequeños trenes metálicos, puestos en circulación en las décadas de 1960 y 1970, permanecieron en circulación hasta 2013, cuando fueron completamente reemplazados por residentes de Île-de-France.
Île-de-France: ¿qué ha cambiado?
Entre los trenes más populares de Île-de-France en las líneas de las estaciones Paris Nord, Paris Saint-Lazare y Paris Est, el Francilien supuso un verdadero avance en cuanto a comodidad para los pasajeros. Más seguro, moderno, espacioso y luminoso, encarnó de inmediato la visión de Île-de-France Mobilités sobre el transporte del mañana.
La Île-de-France es:
Más comodidad
- Un tren ergonómico tipo "boa" que facilita moverse a bordo y encontrar un asiento más fácilmente
- + 29% de asientos
- Asientos más anchos y grandes ventanales que dejan entrar la luz del día y permiten observar los paisajes de Île-de-France
- Enchufes USB, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado eficiente y sistemas de iluminación natural y "zen"
Más fiabilidad
- Puntualidad entre el 93 y el 95% a mediados de 2022
- Un tren seguro que te permite ser mejor visto y mejor
- Espacios que facilitan el trabajo de los equipos de seguridad gracias a los sistemas de vídeo de seguridad a bordo
La respuesta a las preocupaciones y estilos de vida actuales:
- Un tren más ecológico : los trenes (100% eléctricos) han sido diseñados con un 90% de materiales reciclables, diseñados para mejorar el consumo energético
- Un tren el doble de silencioso que la generación anterior
- Un tren llamado "comunicante" con grandes pantallas a bordo e información en tiempo real sobre el servicio y posibles incidentes
La región de Île-de-France: pensar más allá de la movilidad
Dieciséis años es el tiempo que tardaron los 360 trenes Francilien en instalarse completamente en toda la red Île-de-France Mobilités. ¿Pero por qué dieciséis?
Ese fue el tiempo que tardaron Île-de-France Mobilités y sus socios en diseñar los trenes 360, equipar los andenes y estaciones , y modernizar y adaptar los sistemas ferroviarios en toda la red de los suburbios metropolitanos y de París. Trabajo colosal y un reto exitoso. Hoy en día, las líneas H, J, K, L y P están 100% equipadas y el RER E cuenta con 11 trenes de su flota de 52 vehículos de producción.
¿Y mañana?
La revolución del transporte iniciada con la llegada del Francés sigue siendo un modelo de éxito llamativo, del que Île-de-France Mobilités sigue inspirándose cada día para la construcción de los proyectos que harán posible la movilidad del mañana :
- la nueva generación de RER (la RER NG) que pronto equipará las líneas RER D y E
- Los trenes Regio2N (especialmente en las líneas N y R) y el tranvía Citadis Dualis (en las líneas T13 y T4)
- los nuevos metros MP14 que ya están allí o llegarán en los próximos años en las líneas 4, 14 y 11 y, mañana, los metros MF19 que equiparán las líneas 10, 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 y 7
- los futuros trenes RER B, el MI20