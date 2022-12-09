¡Ha llegado el tren número 360 y último del Francilien!

La región de Île-de-France: pensar más allá de la movilidad

Dieciséis años es el tiempo que tardaron los 360 trenes Francilien en instalarse completamente en toda la red Île-de-France Mobilités. ¿Pero por qué dieciséis?

Ese fue el tiempo que tardaron Île-de-France Mobilités y sus socios en diseñar los trenes 360, equipar los andenes y estaciones , y modernizar y adaptar los sistemas ferroviarios en toda la red de los suburbios metropolitanos y de París. Trabajo colosal y un reto exitoso. Hoy en día, las líneas H, J, K, L y P están 100% equipadas y el RER E cuenta con 11 trenes de su flota de 52 vehículos de producción.

¿Y mañana?

La revolución del transporte iniciada con la llegada del Francés sigue siendo un modelo de éxito llamativo, del que Île-de-France Mobilités sigue inspirándose cada día para la construcción de los proyectos que harán posible la movilidad del mañana :