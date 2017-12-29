Estaciones cada vez más modernas y acordes con las expectativas de los pasajeros
Para 2025, se destinarán 3.000 millones de euros a la modernización de las estaciones de Île-de-France, que son lugares de conexión pero también de vida donde los pasajeros pasan desde unos minutos hasta varias horas al día. En 2017 se instalaron 70 áreas de espera conectadas y se planean 80 adicionales en los próximos meses.
Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy y Poissy son algunas de las estaciones donde comenzaron o evolucionaron los proyectos de modernización en 2017 y continuarán en 2018. Actualmente, 146 estaciones en Île-de-France son accesibles para todos los pasajeros, incluyendo 34 estaciones desarrolladas entre 2016 y 2017.
El trabajo para hacer accesibles 122 estaciones adicionales continuará en 2018 y hasta 2024. La capacidad de aparcamiento en las proximidades de las estaciones, esencial para los pasajeros de los suburbios interiores y exteriores, está aumentando rápidamente. Ya se han lanzado numerosos proyectos de aparcamiento y transporte, sumando un total de 7.850 plazas de aparcamiento de las 10.000 plazas adicionales previstas para 2020.
Espacios de microtrabajo en las estaciones
70 estaciones han sido equipadas con estos espacios de microtrabajo conectados, calefactados y cómodos. Estos espacios están lo más cerca posible del corazón de las estaciones y siempre con pantallas informativas a la vista, para no perder el autobús o el tren. Están disponibles para los pasajeros que pueden trabajar, navegar por Internet o recargar su equipo electrónico. Estos espacios conectados en la estación completan la red de espacios de coworking instalados en Île-de-France que puedes consultar en https://www.iledefrance.fr/coworking.