Estaciones cada vez más modernas y acordes con las expectativas de los pasajeros

Para 2025, se destinarán 3.000 millones de euros a la modernización de las estaciones de Île-de-France, que son lugares de conexión pero también de vida donde los pasajeros pasan desde unos minutos hasta varias horas al día. En 2017 se instalaron 70 áreas de espera conectadas y se planean 80 adicionales en los próximos meses.

Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy y Poissy son algunas de las estaciones donde comenzaron o evolucionaron los proyectos de modernización en 2017 y continuarán en 2018. Actualmente, 146 estaciones en Île-de-France son accesibles para todos los pasajeros, incluyendo 34 estaciones desarrolladas entre 2016 y 2017.

Pasajeros que se dirigen a la estación
Estaciones modernas según las expectativas de los pasajeros

El trabajo para hacer accesibles 122 estaciones adicionales continuará en 2018 y hasta 2024. La capacidad de aparcamiento en las proximidades de las estaciones, esencial para los pasajeros de los suburbios interiores y exteriores, está aumentando rápidamente. Ya se han lanzado numerosos proyectos de aparcamiento y transporte, sumando un total de 7.850 plazas de aparcamiento de las 10.000 plazas adicionales previstas para 2020.

Aparcamiento moderno cerca de la estación para pasajeros
Parque y Ruta Boissy-Saint-Léger

Espacios de microtrabajo en las estaciones

70 estaciones han sido equipadas con estos espacios de microtrabajo conectados, calefactados y cómodos. Estos espacios están lo más cerca posible del corazón de las estaciones y siempre con pantallas informativas a la vista, para no perder el autobús o el tren. Están disponibles para los pasajeros que pueden trabajar, navegar por Internet o recargar su equipo electrónico. Estos espacios conectados en la estación completan la red de espacios de coworking instalados en Île-de-France que puedes consultar en https://www.iledefrance.fr/coworking.

Viajero que trabaja en un espacio de trabajo moderno y conectado en la estación
Espacio de microtrabajo en la estación