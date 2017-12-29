Estaciones cada vez más modernas y acordes con las expectativas de los pasajeros

Para 2025, se destinarán 3.000 millones de euros a la modernización de las estaciones de Île-de-France, que son lugares de conexión pero también de vida donde los pasajeros pasan desde unos minutos hasta varias horas al día. En 2017 se instalaron 70 áreas de espera conectadas y se planean 80 adicionales en los próximos meses.

Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy y Poissy son algunas de las estaciones donde comenzaron o evolucionaron los proyectos de modernización en 2017 y continuarán en 2018. Actualmente, 146 estaciones en Île-de-France son accesibles para todos los pasajeros, incluyendo 34 estaciones desarrolladas entre 2016 y 2017.