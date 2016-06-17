Intermodalidad: Navigo, cada vez más servicios
Espace Véligo: espacios seguros para bicicletas
El servicio está abierto a pasajeros del transporte público en la región de Île-de-France que posean tarjeta Navigo. El objetivo del STIF es animar a los pasajeros a utilizar bicicletas para llegar al transporte público.
Park & Ride
El Park and Ride se refiere a una plaza de aparcamiento situada cerca de una estación o de una estación de tren-RER. Da la bienvenida a los viajeros que utilizan sus vehículos para llegar a la red de transporte público. Los viajeros con una tarjeta Navigo pueden cargar su abono de temporada Park & Ride en la tarjeta Navigo, que a su vez actúa como tarjeta de acceso.
Suscripción de bicicleta de autoservicio
La tarjeta Navigo permite cobrar diversas suscripciones de autoservicio, como Vélib' en París, Cristolib en Créteil y VélO2 en Cercy-Pontoise. La tarjeta Navigo te permite combinar tu suscripción al transporte público y la de la bicicleta en el mismo medio.
- Vélib' en París y varios municipios vecinos
- Cristolib: sistema de bicicletas de autoservicio en Créteil
- VélO2: bicicletas de autoservicio en Cergy-Pontoise