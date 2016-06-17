Intermodalidad: Navigo, cada vez más servicios

Park & Ride

El Park and Ride se refiere a una plaza de aparcamiento situada cerca de una estación o de una estación de tren-RER. Da la bienvenida a los viajeros que utilizan sus vehículos para llegar a la red de transporte público. Los viajeros con una tarjeta Navigo pueden cargar su abono de temporada Park & Ride en la tarjeta Navigo, que a su vez actúa como tarjeta de acceso.