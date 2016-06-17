Intermodalidad: Navigo, cada vez más servicios

Perspectiva sobre una zona de Véligo cerca de un Park & Ride
Perspectiva sobre Espace Véligo y Park & Ride

Espace Véligo: espacios seguros para bicicletas

El servicio está abierto a pasajeros del transporte público en la región de Île-de-France que posean tarjeta Navigo.  El objetivo del STIF es animar a los pasajeros a utilizar bicicletas para llegar al transporte público.

Park & Ride

El Park and Ride se refiere a una plaza de aparcamiento situada cerca de una estación o de una estación de tren-RER. Da la bienvenida a los viajeros que utilizan sus vehículos para llegar a la red de transporte público. Los viajeros con una tarjeta Navigo pueden cargar su abono de temporada Park & Ride en la tarjeta Navigo, que a su vez actúa como tarjeta de acceso.

Suscripción de bicicleta de autoservicio

La tarjeta Navigo permite cobrar diversas suscripciones de autoservicio, como Vélib' en París, Cristolib en Créteil y VélO2 en Cercy-Pontoise. La tarjeta Navigo te permite combinar tu suscripción al transporte público y la de la bicicleta en el mismo medio.