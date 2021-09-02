Reto de Información al Pasajero: ¡vamos a por la 3ª edición!

¿Qué es el Desafío de Información al Pasajero?

Dado que diseñar la movilidad del mañana está en el centro de sus misiones, Île-de-France Mobilités creó el Passenger Information Challenge en 2019 con una única ambición: identificar, apoyar y acompañar a start-ups que innoven en beneficio de los pasajeros.

¿Para quién es el Desafío de Información al Pasajero?

El Desafío de Información al Pasajero está abierto a todos los actores que deseen ofrecer soluciones innovadoras para servir a los pasajeros de la región de Île-de-France (start-ups, pymes, operadores de movilidad, etc.).

¿Qué beca para los ganadores?

Los ganadores recibirán una subvención de 200.000 € y tendrán la oportunidad de probar sus soluciones en toda la región en la red de Île-de-France, con el apoyo de Île-de-France Mobilités.

El Reto de Información al Pasajero: ¿qué tema hay en 2021?

Debido a la situación sanitaria, la ambición del Desafío de Información al Pasajero de este año es tranquilizar a los pasajeros y apoyar su regreso al transporte público.