Reto de Información al Pasajero: ¡vamos a por la 3ª edición!
¡Participa en el Reto de Información de Pasajeros 2021!
Tienes hasta el 8 de octubre de 2021 a las 23:59 para presentar tu solicitud al Desafío a través del formulario siguiente
¿Qué es el Desafío de Información al Pasajero?
Dado que diseñar la movilidad del mañana está en el centro de sus misiones, Île-de-France Mobilités creó el Passenger Information Challenge en 2019 con una única ambición: identificar, apoyar y acompañar a start-ups que innoven en beneficio de los pasajeros.
¿Para quién es el Desafío de Información al Pasajero?
El Desafío de Información al Pasajero está abierto a todos los actores que deseen ofrecer soluciones innovadoras para servir a los pasajeros de la región de Île-de-France (start-ups, pymes, operadores de movilidad, etc.).
¿Qué beca para los ganadores?
Los ganadores recibirán una subvención de 200.000 € y tendrán la oportunidad de probar sus soluciones en toda la región en la red de Île-de-France, con el apoyo de Île-de-France Mobilités.
El Reto de Información al Pasajero: ¿qué tema hay en 2021?
Debido a la situación sanitaria, la ambición del Desafío de Información al Pasajero de este año es tranquilizar a los pasajeros y apoyar su regreso al transporte público.
"Apoyar a los usuarios en el regreso al transporte": ¿por qué este tema en 2021?
Con esta nueva edición del Challenge y a través de la información para los pasajeros, Île-de-France Mobilités desea responder a cuatro desafíos:
1. Conectar la información de los pasajeros con puntos de interés. ¿Para qué? Informar a los usuarios sobre servicios y eventos cerca de las estaciones. Por ejemplo :disponer de información sobre los servicios locales en las estaciones (servicios de conserjería, servicios públicos, hospitales, centros de rehabilitación, servicios parapúblicos, etc.) gracias a la información mejorada para los pasajeros; Mantente alerta sobre eventos deportivos y culturales en las proximidades de las estaciones de tren y el transporte.
2. Establecer alianzas con actores turísticos para promover actividades accesibles por transporte público. Por ejemplo:tener acceso a información turística y de ocio enriquecida, descubrir lugares o eventos turísticos cerca de estaciones de transporte y tren, ofrecer soluciones personalizadas de guías turísticas.
3. Permitir que los pasajeros mejoren la comodidad de sus trayectos a través de la información para pasajeros. Por ejemplo: tener acceso a información tranquilizadora adaptada al contexto de salud, informar a los usuarios sobre el nivel de limpieza durante sus trayectos, ofrecer apoyo personalizado para optimizar la experiencia del cliente, etc.
4. Facilitar la intermodalidad entre el transporte público y otros modos de transporte. Por ejemplo: animar a los pasajeros a utilizar medios de transporte que complementen el transporte público (bicicletas, coche compartido, scooters, etc.), haciendo que la experiencia del usuario sea más interactiva y divertida.
Un repaso al lanzamiento de la edición 2021 del Passenger Information Challenge
Revivir la directa del 7 de septiembre