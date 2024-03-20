Tzen 4: pronto un nuevo autobús 100% eléctrico en Essonne

¡La descarbonización del transporte público continúa en Île-de-France! La nueva línea de autobús 100% eléctrico, el Tzen 4, circulará por Essonne a finales de 2024.

Nuevo centro operativo de autobuses en Corbeil-Essonnes, innovadoras estaciones de carga eléctrica para cargar tus autobuses de forma rápida y sencilla, te lo contamos todo.

Tzen 4, una nueva línea de autobús entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes

Buenas noticias para los habitantes de Essonne: el Tzen 4 pronto permitirá cruzar el departamento, desde Viry-Châtillon hasta Corbeil-Essonnes, a bordo de una línea moderna, climatizada y accesible, que circulará en horario prolongado.

Tzen 4: una alternativa eléctrica y cómoda a la línea 402

La línea Tzen 4 reemplazará el tramo central de la línea 402, que actualmente está saturada, con una capacidad aumentada de 50.000 pasajeros diarios (en lugar de los actuales 26.000).