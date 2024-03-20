Tzen 4: pronto un nuevo autobús 100% eléctrico en Essonne
¡La descarbonización del transporte público continúa en Île-de-France! La nueva línea de autobús 100% eléctrico, el Tzen 4, circulará por Essonne a finales de 2024.
Nuevo centro operativo de autobuses en Corbeil-Essonnes, innovadoras estaciones de carga eléctrica para cargar tus autobuses de forma rápida y sencilla, te lo contamos todo.
Tzen 4, una nueva línea de autobús entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes
Buenas noticias para los habitantes de Essonne: el Tzen 4 pronto permitirá cruzar el departamento, desde Viry-Châtillon hasta Corbeil-Essonnes, a bordo de una línea moderna, climatizada y accesible, que circulará en horario prolongado.
Tzen 4: una alternativa eléctrica y cómoda a la línea 402
La línea Tzen 4 reemplazará el tramo central de la línea 402, que actualmente está saturada, con una capacidad aumentada de 50.000 pasajeros diarios (en lugar de los actuales 26.000).
Tzen 4: un nuevo centro operativo de autobuses en Corbeil-Essonnes
Para preparar la llegada del nuevo Tzen 4 a Essonne, para acomodar sus 30 autobuses biarticulados (24 metros de longitud) y otros autobuses estándar que circulan por el departamento, se acaba de construir un nuevo centro operativo de autobuses, con alta calidad ambiental.
¿Qué es un centro de operaciones de autobuses?
Al mismo tiempo, un lugar para limpieza, mantenimiento, almacenamiento, organización de servicios, administración y recepción de personas, el centro de operaciones de autobuses, o "COB", es el centro neurálgico que permite que tus autobuses funcionen.
¿Cuáles son las iniciativas sostenibles del nuevo centro operativo de autobuses en Corbeil-Essonnes?
Los autobuses sostenibles significan centro de operaciones de autobuses... ¡Eco-responsable!
- Reciclaje del 70% del agua utilizada para la limpieza de autobuses,
- Iluminación LED para infraestructuras,
- Instalación de paneles solares,
- Desarrollo de 6.350 m² de espacios verdes,
- Instalación de 2.900 m² de tejados y jardines verdes.
Tzen 4: un autobús eléctrico y recargable en cinco minutos
Innovador, el Tzen 4 se recarga en cinco minutos sin necesidad de estar enchufado. ¿Cómo?
Los studs, implantados en el suelo y alimentados por cargadores de alta potencia, se conectan a un sistema a bordo situado bajo el autobús para recargar sus baterías.
Un método de recarga ya establecido en el COB Corbeil-Essonnes.