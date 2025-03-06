Entre Esbly y Crécy-la-Chapelle, la línea P se convierte en la línea T14 y... ¡No cambia nada para ti!
Esbly <> Crécy-la-Chapelle: ¿conocía la historia de esta pequeña rama de la línea P?
¡El nacimiento de esta corta rama de la línea P entre Esbly y Crécy-la-Chapelle! Inicialmente, fue una petición del ejército para facilitar el transporte de sus tropas entre Meaux y Coulommiers. Excepto que el proyecto nunca llegó a materializarse y la carretera terminó en Crécy-la-Chapelle.
Inaugurada en 1902, esta pequeña línea de solo 10 km siempre ha operado como lanzadera aislada, con un único tren que va y viene entre estas dos terminales.
Esbly <> Crécy-la-Chapelle, una línea que ha evolucionado
Inicialmente equipado con grandes trenes convencionales que no eran adecuados para su uso, fue modernizado en 2011 con la llegada de tranvías-trenes.
Hoy en día, transporta 1.000 pasajeros diarios y ha dado un nuevo paso adelante al convertirse en la línea T14, un nombre que en última instancia corresponde mejor a su funcionamiento y uso.
T14: ¡todo cambia, nada cambia!
¿Estabas acostumbrado a la línea P? Ten la seguridad de que no cambiarán con el cambio de nombre.
El T14 es:
- A las mismas horas,
- las mismas frecuencias,
- las mismas tarifas,
- y el mismo material rodante que antes.
¿Qué tarifa se aplica al tranvía-tren T14?
En el tranvía-tren T14, se aplica la tarifa Metro-Train-RER siguiente:
- Viaja por 2,50 euros por toda la región de Île-de-France (excepto aeropuertos).
- Las entradas están disponibles en la máquina expendedora, en la taquilla y en la aplicación Île-de-France Mobilités.
Bueno saberlo
Todos los tranvías-trenes cambiarán a precios de autobús por tranvía (2 euros por viaje) antes de finales de 2025.
Pasajeros con discapacidad y movilidad reducida: un servicio en la estación les acompaña durante el trayecto
Las personas con discapacidad y movilidad reducida pueden reservar transporte especializado simplemente llamando al 3212 (precio de la llamada).
Disponible de 8:00 a 20:00, el servicio gratuito Assist'enGare es su único punto de contacto para organizar su viaje en autobús entre Esbly y Crécy-la-Chapelle.
Un número dedicado para responder a tus preguntas
¿Una pregunta?
Solo hay un número que hay que recordar: 0 800 10 20 20 (llamada gratuita).
Este único número, desplegado gradualmente por toda la región, ya está disponible para tu línea T14.