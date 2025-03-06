Entre Esbly y Crécy-la-Chapelle, la línea P se convierte en la línea T14 y... ¡No cambia nada para ti!

Esbly <> Crécy-la-Chapelle: ¿conocía la historia de esta pequeña rama de la línea P?

¡El nacimiento de esta corta rama de la línea P entre Esbly y Crécy-la-Chapelle! Inicialmente, fue una petición del ejército para facilitar el transporte de sus tropas entre Meaux y Coulommiers. Excepto que el proyecto nunca llegó a materializarse y la carretera terminó en Crécy-la-Chapelle.

Inaugurada en 1902, esta pequeña línea de solo 10 km siempre ha operado como lanzadera aislada, con un único tren que va y viene entre estas dos terminales.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, una línea que ha evolucionado

Inicialmente equipado con grandes trenes convencionales que no eran adecuados para su uso, fue modernizado en 2011 con la llegada de tranvías-trenes.

Hoy en día, transporta 1.000 pasajeros diarios y ha dado un nuevo paso adelante al convertirse en la línea T14, un nombre que en última instancia corresponde mejor a su funcionamiento y uso.

T14: ¡todo cambia, nada cambia!

¿Estabas acostumbrado a la línea P? Ten la seguridad de que no cambiarán con el cambio de nombre.

El T14 es: