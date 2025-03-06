Entre Esbly y Crécy-la-Chapelle, la línea P se convierte en la línea T14 y... ¡No cambia nada para ti!

Esbly <> Crécy-la-Chapelle: ¿conocía la historia de esta pequeña rama de la línea P?

¡El nacimiento de esta corta rama de la línea P entre Esbly y Crécy-la-Chapelle! Inicialmente, fue una petición del ejército para facilitar el transporte de sus tropas entre Meaux y Coulommiers. Excepto que el proyecto nunca llegó a materializarse y la carretera terminó en Crécy-la-Chapelle.

Inaugurada en 1902, esta pequeña línea de solo 10 km siempre ha operado como lanzadera aislada, con un único tren que va y viene entre estas dos terminales.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, una línea que ha evolucionado

Inicialmente equipado con grandes trenes convencionales que no eran adecuados para su uso, fue modernizado en 2011 con la llegada de tranvías-trenes.

Hoy en día, transporta 1.000 pasajeros diarios y ha dado un nuevo paso adelante al convertirse en la línea T14, un nombre que en última instancia corresponde mejor a su funcionamiento y uso.

T14: ¡todo cambia, nada cambia!

¿Estabas acostumbrado a la línea P? Ten la seguridad de que no cambiarán con el cambio de nombre.

El T14 es:

  • A las mismas horas,
  • las mismas frecuencias,
  • las mismas tarifas,
  • y el mismo material rodante que antes.

¿Qué tarifa se aplica al tranvía-tren T14?

En el tranvía-tren T14, se aplica la tarifa Metro-Train-RER siguiente:

  • Viaja por 2,50 euros por toda la región de Île-de-France (excepto aeropuertos).
  • Las entradas están disponibles en la máquina expendedora, en la taquilla y en la aplicación Île-de-France Mobilités.

Bueno saberlo

Todos los tranvías-trenes cambiarán a precios de autobús por tranvía (2 euros por viaje) antes de finales de 2025.

Pasajeros con discapacidad y movilidad reducida: un servicio en la estación les acompaña durante el trayecto

Las personas con discapacidad y movilidad reducida pueden reservar transporte especializado simplemente llamando al 3212 (precio de la llamada).

Disponible de 8:00 a 20:00, el servicio gratuito Assist'enGare es su único punto de contacto para organizar su viaje en autobús entre Esbly y Crécy-la-Chapelle.

Un número dedicado para responder a tus preguntas

¿Una pregunta?

Solo hay un número que hay que recordar: 0 800 10 20 20 (llamada gratuita).

Este único número, desplegado gradualmente por toda la región, ya está disponible para tu línea T14.

A partir del 22 de marzo de 2025, tu línea cambiará de nombre, pero conservará todo lo que te guste, con servicios aún más adaptados a tus necesidades.