Noticias similares

El lunes 20 de mayo comenzará el primer Reto de Validación para los clientes que viajen con entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 que se ganarán.

Del 20 de mayo al 9 de junio de 2024, intenta alcanzar el objetivo de 1.240.000 validaciones en las líneas de autobús de tu área metropolitana de Versailles. (Lista de líneas del Gran Versalles).