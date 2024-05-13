Noticias similares

El lunes 20 de mayo comenzará el primer Reto de Validación para los clientes que viajen con entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 que se ganarán.
Del 20 de mayo al 9 de junio de 2024, intenta alcanzar el objetivo de 1.240.000 validaciones en las líneas de autobús de tu área metropolitana de Versailles. (Lista de líneas del Gran Versalles).
¿Cómo participar?
- Del 20 de mayo al 9 de junio: Intentad alcanzar colectivamente el objetivo de 1.240.000 validaciones en las líneas que circulan por vuestro territorio;
- Del 10 al 16 de junio: Si se alcanza el contador colectivo de validación, se abren inscripciones individuales para intentar conseguir plazas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024;
- Del 17 al 20 de junio: ¡Es hora del sorteo y del anuncio de los ganadores!
¿Quién puede participar?
Todos los viajeros mayores de 4 años, que vivan o trabajen en el territorio donde se celebre el reto y que tengan un billete de transporte válido durante el periodo podrán participar e intentar ser seleccionados entre los 10 afortunados ganadores de su territorio.