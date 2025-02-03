Noticias similares

Operación adaptada según los horarios

Para mantener un servicio lo más cercano posible a las necesidades de los usuarios, en particular de trabajadores y pasajeros que conectan con la estación, la circulación de la línea 4110 se organizará de la siguiente manera:

· Horas punta (de lunes a viernes)

Desde el inicio del servicio hasta las 9 a.m. y desde las 5 p.m. hasta el final del servicio, los autobuses circularán por su ruta habitual vía Rue Paul Doumer.

· Horas valle (de lunes a viernes)

Entre las 9:04 y las 16:51, los autobuses tomarán una ruta de desvío.

· La línea seguirá su ruta habitual.

Esta organización permite mantener el acceso directo al sector Paul Doumer en los momentos más concurridos del día, teniendo en cuenta las limitaciones vinculadas a la obra.

Ajustes puntuales a los apagados

Dependiendo del avance de los trabajos, algunas paradas situadas en el sector correspondiente pueden ser neutralizadas temporalmente. Se instalará una pantalla específica directamente en las paradas para informar a los pasajeros en tiempo real de cualquier cambio.