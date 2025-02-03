Noticias similares

Línea 4110: adaptación temporal de la ruta debido a obras en la rue Paul Doumer

A fecha de 23 de febrero de 2026, la línea 4110 está adaptando su funcionamiento debido a importantes obras en la Rue Paul Doumer. Este trabajo requiere una organización específica del tráfico de autobuses durante un periodo provisional de al menos un año.

Operación adaptada según los horarios

Para mantener un servicio lo más cercano posible a las necesidades de los usuarios, en particular de trabajadores y pasajeros que conectan con la estación, la circulación de la línea 4110 se organizará de la siguiente manera:

· Horas punta (de lunes a viernes)

Desde el inicio del servicio hasta las 9 a.m. y desde las 5 p.m. hasta el final del servicio, los autobuses circularán por su ruta habitual vía Rue Paul Doumer.

· Horas valle (de lunes a viernes)

Entre las 9:04 y las 16:51, los autobuses tomarán una ruta de desvío.

· La línea seguirá su ruta habitual.

Esta organización permite mantener el acceso directo al sector Paul Doumer en los momentos más concurridos del día, teniendo en cuenta las limitaciones vinculadas a la obra.

Ajustes puntuales a los apagados

Dependiendo del avance de los trabajos, algunas paradas situadas en el sector correspondiente pueden ser neutralizadas temporalmente. Se instalará una pantalla específica directamente en las paradas para informar a los pasajeros en tiempo real de cualquier cambio.

