Noticias similares

Operación adaptada según los horarios
Para mantener un servicio lo más cercano posible a las necesidades de los usuarios, en particular de trabajadores y pasajeros que conectan con la estación, la circulación de la línea 4110 se organizará de la siguiente manera:
· Horas punta (de lunes a viernes)
Desde el inicio del servicio hasta las 9 a.m. y desde las 5 p.m. hasta el final del servicio, los autobuses circularán por su ruta habitual vía Rue Paul Doumer.
· Horas valle (de lunes a viernes)
Entre las 9:04 y las 16:51, los autobuses tomarán una ruta de desvío.
· La línea seguirá su ruta habitual.
Esta organización permite mantener el acceso directo al sector Paul Doumer en los momentos más concurridos del día, teniendo en cuenta las limitaciones vinculadas a la obra.
Ajustes puntuales a los apagados
Dependiendo del avance de los trabajos, algunas paradas situadas en el sector correspondiente pueden ser neutralizadas temporalmente. Se instalará una pantalla específica directamente en las paradas para informar a los pasajeros en tiempo real de cualquier cambio.
Para encontrar la información de todas tus líneas:
Página web: Île-de-France Mobilités www.iledefrance-mobilites.fr y aplicación móvil
Para calcular tu ruta: > Busca > Indicaciones
> Cómo moverse > Horarios > Seleccione una línea
Para seguir las noticias locales (solo en la web):
Noticias > 4110
En X: @VYVS_IDFM
Por teléfono al 0800 10 20 20