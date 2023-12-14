Noticias similares

Línea 102: Avrainville Lavoir <> Gare de Marolles-en-Hurepoix / Brétigny-sur-Orge Centre Commercial Maison Neuve
- Una extensión de la línea cada dos carreras hasta las "Promenades de Brétigny" y la "CC Maison Neuve" desde la estación de Marolles-en-Hurepoix.
- Autobuses de 6 de la mañana a 20:30, cada 15 minutos por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
- De 10 a.m. a 4 p.m., la línea 6 de DRT toma el relevo.
Línea 103: Marolles-en-Hurepoix <> estación Marolles-en-Hurepoix
- La línea 103 se elimina.
Línea 91-04: estación Evry-Courcouronnes Centre <> Estación Arpajon / estación de autopista Briis-sous-Forges
- Un enlace reforzado entre Arpajon y Briis-sous-Forges con 3 viajes adicionales y 5 ida y vuelta al día.
- La creación de la parada "Les Belles Vues" en Ollainville.
- Autobuses de 5 a.m. a 10 p.m., cada 10 minutos por la mañana y por la noche, de lunes a viernes.
Línea DM20: Ollainville Collège de la Fontaine aux Bergers <> Egly La Mare aux Bourguignons
- Autobuses de 6:00 a 20:30 cada 30 minutos por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
- De 10 a.m. a 4 p.m., la línea 7 de DRT toma el relevo.
Línea DM26: Ollainville Buttes aux Grès/ Rond-Point de la Roche <> Avrainville ZA Les Marsandes
- Una ruta simplificada para servir mejor al centro de la ciudad, la estación de tren y la ZA Les Marsandes con la creación de 3 nuevas paradas en Arpajon: "La Montagne - Lycée Paul Belmondo", "Porte de Paris" y "La Poste".
- Las paradas "Les Violettes" y "Grande Rue" en Ollainville son canceladas, posible transbordo a la parada "Rond-Point-de la Roche".
- Autobuses de 6 de la mañana a 19:20, cada hora solo por la mañana y por la tarde de lunes a viernes.
- De 10 a.m. a 4 p.m., la línea 7 de DRT toma el relevo.