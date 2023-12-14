Noticias similares

¡Vuestras líneas de autobús evolucionan alrededor de Arpajon!

Publicado el

Lectura 2 min

A partir del 8 de enero de 2024, descubre tu nueva oferta de autobuses en los sectores de Arpajon, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Saint-Germain-lès-Arpajon, Avrainville, Cheptainville, Guibeville y Marolles-en-Hurepoix.

Consulta el mapa interactivo de antes/después de tu territorio

Consulta el folleto informativo sobre los avances en tu sector

 -  6.3 MB

Línea 102: Avrainville Lavoir <> Gare de Marolles-en-Hurepoix / Brétigny-sur-Orge Centre Commercial Maison Neuve

  • Una extensión de la línea cada dos carreras hasta las "Promenades de Brétigny" y la "CC Maison Neuve" desde la estación de Marolles-en-Hurepoix.
  • Autobuses de 6 de la mañana a 20:30, cada 15 minutos por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
  • De 10 a.m. a 4 p.m., la línea 6 de DRT toma el relevo.

Horario línea 102

 -  541.4 KB

Línea 103: Marolles-en-Hurepoix <> estación Marolles-en-Hurepoix

  • La línea 103 se elimina.

Línea 91-04: estación Evry-Courcouronnes Centre <> Estación Arpajon / estación de autopista Briis-sous-Forges

  • Un enlace reforzado entre Arpajon y Briis-sous-Forges con 3 viajes adicionales y 5 ida y vuelta al día.
  • La creación de la parada "Les Belles Vues" en Ollainville.
  • Autobuses de 5 a.m. a 10 p.m., cada 10 minutos por la mañana y por la noche, de lunes a viernes.

 

Horario línea 91-04

 -  9.3 MB

Línea DM20: Ollainville Collège de la Fontaine aux Bergers <> Egly La Mare aux Bourguignons

  • Autobuses de 6:00 a 20:30 cada 30 minutos por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
  • De 10 a.m. a 4 p.m., la línea 7 de DRT toma el relevo.

Horario de la línea DM20

 -  702.9 KB

Línea DM26: Ollainville Buttes aux Grès/ Rond-Point de la Roche <> Avrainville ZA Les Marsandes

  • Una ruta simplificada para servir mejor al centro de la ciudad, la estación de tren y la ZA Les Marsandes con la creación de 3 nuevas paradas en Arpajon: "La Montagne - Lycée Paul Belmondo", "Porte de Paris" y "La Poste".
  • Las paradas "Les Violettes" y "Grande Rue" en Ollainville son canceladas, posible transbordo a la parada "Rond-Point-de la Roche".
  • Autobuses de 6 de la mañana a 19:20, cada hora solo por la mañana y por la tarde de lunes a viernes.
  • De 10 a.m. a 4 p.m., la línea 7 de DRT toma el relevo.

Horario de la línea DM26

 -  1.2 MB
Encuentra todas las noticias sobre tus líneas en el X account@CoeurEs_IDFM

Noticias similares