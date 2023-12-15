Noticias similares

Línea 105: estación Eurocontrol Brétigny-sur-Orge <> Le Plessis-Pâté
- Reanudación del servicio a la ZA de la Tremblaie y Eurocontrol de la antigua línea 105A.
- Una nueva ruta única que sirve a la estación de Brétigny y a Eurocontrol con autobuses de 5:30 a 21:00 de lunes a viernes.
- Para llegar a la estación de Brétigny-sur-Orge desde Eurocontrol y la ZI de la Tremblaie, por la mañana de 6 a 12 de la noche, tomen las líneas 413 y 202 o 2273 (conexión con la "Imprimerie Nationale").
- Para llegar a Eurocontrol y a la ZI de la Tremblaie desde la estación Brétigny-sur-Orge, de 12:00 a 20:30, tomen las líneas 2273 o 202 y 414 (cambio a "Imprimerie Nationale").
Línea 106: estación Brétigny-sur-Orge <> Brétigny-sur-Orge CEV
- La nueva línea 106 ocupa todas las paradas de la línea 105A entre la estación Brétigny-sur-Orge y CEV.
Línea 202: estación Brétigny-sur-Orge <> Vert-le-Grand vía Bondoufle
- La línea 202 retoma y simplifica el trazado de la antigua línea 105B.
- En Bondoufle, se abolieron las paradas "Général de Gaulle", "Pierre Marcille" y "Pasteur". Posible aplazamiento en las paradas de "Les Petits Bois" y "Hôtel de Ville".
- Autobuses de 6:00 a 19:45, cada 15 minutos por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
Línea 91-04: estación Evry-Courcouronnes Centre <> Estación Arpajon / estación de autopista Briis-sous-Forges
- Un enlace reforzado entre Arpajon y Briis-sous-Forges con 3 viajes adicionales y 5 ida y vuelta al día.
- Autobuses de 5 a.m. a 10 p.m., cada 10 minutos por la mañana y por la noche, de lunes a viernes.
Línea 2271: Le Plessis-Pâté ZA Parc <> Centre Commercial Maison Neuve
- La línea 2276 se elimina. La línea 2271 ofrece una solución de transbordo entre las paradas "Branly" y "Les Promenades de Brétigny" o mediante un transbordo en la estación.
- La parada "Promenades de Brétigny" está servida en ambas direcciones por el tráfico durante todo el día.
- Autobuses de 5:15 a 00:15 am, cada 7 minutos por la mañana y por la tarde de lunes a viernes.
Línea 2273: estación Brétigny-sur-Orge <> Bondoufle Imprimerie Nationale
- La línea 2273 sigue parcialmente el trazado de la línea 2276 entre la estación de Brétigny y "La Marinière".
- Una línea se extendía de 10:30 a.m. a 5:30 p.m. entre semana y sábados hasta la parada "Imprimerie Nationale" en Bondoufle, que daba servicio a La Croix Blanche. En dirección a Bondoufle, las paradas que se ateven en Plessis-Pâté son "Mozart", "Gymnase", "Mairie", "Rue des Chamois" (nueva parada) y "La Rogère" (nueva parada).
- Autobuses de 5:50 a 20:30 cada 15 minutos, por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
Línea DM9: estación Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Longpont-sur-Orge <> estación Saint-Michel-sur-Orge
Línea DM13: estación Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Linas UNM / UTAC
- DM9: Mayor frecuencia y ruta ampliada hasta la estación de Brétigny-sur-Orge en conexión con el RER C.
- Un servicio reforzado entre Château d'Eau (Linas), Leuville-sur-Orge y Brétigny-sur-Orge gracias a una parte de la ruta común entre las líneas DM9 y DM13. Las paradas "Aristide Briand" y "Bois Badeau" siguen siendo servidas únicamente por el DM13, como ocurre hoy en día.
- Las conexiones reforzadas en el "Château d'eau" paran con las líneas M151, M153, M154 y 91-05 para llegar a París, Massy-Palaiseau o Evry.
- Línea DM9: Autobuses de 6:30 a 19:30 cada 30 minutos, por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
- Línea DM13: Autobuses de 6 a 21:30 cada 15 a 30 minutos, por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes.
Las TàD 1 y 5 toman el relevo en horas poco punta.
Línea DM16: estación Brétigny-sur-Orge <> estación Saint-Michel-sur-Orge
- Autobuses de 5:30 a 20:40 cada 30 minutos, de lunes a sábado.