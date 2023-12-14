Noticias similares

¡Tu nuevo autobús de la noche te espera en la estación de Brétigny-sur-Orge!

Publicado el

Desde el 8 de enero de 2024, salid por la tarde, ¡os traeremos de vuelta!

Un nuevo autobús nocturno en Brétigny-sur-Orge y Le Plessis-Pâté

  • Un nuevo autobús nocturno en la estación de Brétigny-sur-Orge para vuestros regresos tardíos.
  • Los autobuses cada 30 minutos de 21:00 a 23:00 entre semana y de 20:30 a 23:00 los sábados, en relación con el RER C.
  • El servicio llega a 14 paradas en los distritos de Clause-Bois Badeau, 80 Arpents y Les Ardrets en Brétigny-sur-Ogre, así como en el centro de Plessis-Pâté.

Descubre el folleto de tu nuevo autobús nocturno

¿Cómo funciona el autobús de la tarde?

  • En la estación, el autobús espera a que llegue el tren antes de salir.
  • Al subir, el pasajero le dice al conductor el nombre de la parada a la que quiere ir.
  • El itinerario se definirá entonces según las paradas solicitadas por los pasajeros a bordo.
  • Todos los billetes de transporte válidos en Île-de-France son aceptados en el autobús.
Encuentra todas las noticias sobre tus líneas en el X account@CoeurEs_IDFM

