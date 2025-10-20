Noticias similares

Línea 2326 – Adición de dos paradas en Nanteuil-lès-Meaux

La línea está evolucionando con el servicio de dos nuevas paradas: Vincelles y Coubras.

La carrera de las 7:37 a.m. desde Nanteuil – Collot hasta el Collège de la Dhuis comenzará ahora en la parada de Vincelles a las 7:32 a.m. vía Coubras y luego retomará su ruta habitual.

Este servicio se creó además de la línea 2351 para que todos puedan desplazarse con mayor facilidad.

Estos cambios permitirán ofrecer un servicio más frecuente y mejor adaptado al instituto de Dhuis y así satisfacer la demanda de desplazamientos a este centro.

Tenga en cuenta que su línea 2326 dará servicio a las paradas de Vincelles y Coubras entre semana a las 7:32 y 7:33 respectivamente, es decir, 14 minutos antes del paso de la línea 2351.

Te invitamos a que hagas los arreglos para anticipar tu viaje al colegio y así evitar sobrecargar la ruta de la línea 2351.