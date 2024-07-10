Noticias similares

Tu antigua línea 4B será modificada al comienzo del curso escolar. Incluye la línea 4 , que dará servicio al instituto de secundaria Esbly al inicio del curso escolar.

Elhorario de servicio del colegio Louis Braille será el mismo que el actual: 8:20 a.m. y 9:20 a.m. para entradas; 12:50 p.m. (miércoles), 4:20 p.m. y 5:20 p.m. (lunes, martes, jueves y viernes) para salidas escolares.

Todas las paradas de tu antigua línea 4B serán ocupadas.

La línea 4 es una línea regular sujeta al mismo precio que la línea 4B (tarjeta ImagineR, Navigo, billete a bordo, etc.) y accesible para todos los usuarios con un billete válido.

Esta línea solo circulará durante los periodos escolares.