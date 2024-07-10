Noticias similares

Al comienzo del próximo curso escolar, la línea Js cambiará para dar servicio al George Sand College en Crégy-lès-Meaux.

A partir del lunes 2 de septiembre de 2024, la línea Js formará parte del nuevo servicio hacia George Sand College. Conectará las comunas de Poincy y Germigny-l'Evêque con el colegio George Sand en Crégy-lès-Meaux.

Los nuevos viajes se integrarán en la línea Js. Atenderán al colegio en las salidas de las 8:30 y 9:00, así como en las salidas de las 12:30 (solo miércoles), 16:00 y 17:00 (lunes, martes, jueves y viernes). El trayecto será de unos 30 minutos.

Por tanto, tu línea Js mantendrá su oferta actual durante el periodo escolar e integrará el nuevo servicio.

Es una línea escolar normal, sujeta al mismo precio que las líneas normales (tarjeta ImagineR, Navigo, billete a bordo, etc.) y accesible para todos los usuarios con un billete válido.

Consulta el calendario válido desde el 2 de septiembre de 2024:

