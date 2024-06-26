Noticias similares

La línea dará servicio al colegio en las entradas de las 9:00 y 10:00, así como en las salidas de la 13:10 (solo miércoles), 16:20 y 17:20 (lunes, martes, jueves y viernes únicamente). El tiempo de viaje será de aproximadamente 15 minutos.

Esta línea solo circulará durante los periodos escolares.

Es una línea escolar normal, sujeta al mismo precio que las líneas normales (tarjeta ImagineR, Navigo, billete a bordo, etc.) y accesible para todos los usuarios con un billete válido.