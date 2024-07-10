Noticias similares

Tu nueva línea 4C dará servicio al establecimiento para las entradas de las 8:35 y 9:30, así como para las salidas de las 11:30, 12:30 (solo miércoles), 16:20 y 17:20 (solo lunes, martes, jueves y viernes). El tiempo de viaje será de aproximadamente 15 minutos.

Es una línea escolar normal, sujeta al mismo precio que las líneas normales (tarjeta ImagineR, Navigo, billete a bordo, etc.) y accesible para todos los usuarios con un billete válido. Esta línea solo circulará durante los periodos escolares.