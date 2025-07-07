Noticias similares

Desde el 18 de agosto de 2025, ¡cambia tu territorio!

Publicado el

Nuevos servicios y conexiones para mejorar la movilidad diaria

A partir del 18 de agosto de 2025, las líneas de tu zona se actualizarán para ofrecer mejor servicio a los barrios y a la zona de desarrollo mixto de Serris:

LÍNEA 2231 - Una oferta rediseñada del ZAC du Couternois

  • Una nueva ruta para servir mejor al sur del ZAC de Couternois y la creación de una nueva parada "Louise-Amélie Leblois".
  • Las paradas "Pressoir", "Le Prieuré" y "CCI" siguen siendo atendidas por las líneas 2234, 2235 y 2292.

LÍNEA 2235 - Servicio mejorado desde el ZAC du Prieuré hacia/desde la RER A Gare de Val d'Europe

  • Una nueva ruta ampliada en el ZAC du Prieuré con la creación de los "Champs du Prieuré" y el "Centre aquatique" para desde la estación Val d'Europe y hacia ella.
  • Servicio directo al Grand Hôpital de l'Est Français - Marne-la-Vallée desde Bailly-Romainvilliers.
  • La creación de una oferta los sábados y otra en julio y agosto.
  • La línea 59 (futura línea 2407) dará ahora servicio a las paradas: "Le Verger", "Les 3 Petits Bois", "Rue du Moulin à Vent" y "Circulaire Magny" en Magny-le-Hongre.

LÍNEA 2261 - Un nuevo enlace hacia la Esby <> Gare de Val d'Europe

  • Una ruta extendida hasta la estación Val d'Europe pasando por Marne-la-Vallée y la estación Chessy Sud.
  • Un nuevo servicio al ZAC du Pré de Claye en Serris con una nueva parada "Magallanes" en el corazón del distrito y cerca del Collège - Lycée Saint-Colomban en Serris.

Descubre qué está cambiando aquí

Tus autobuses nocturnos están adaptados para adaptarse mejor a tus necesidades de viaje de lunes a sábado

Adaptación de los autobuses vespertinos de Marne-la-Vallée, Chessy y Val d'Europe

Autobús vespertino Marne-la-Vallée Estación Chessy

  • Tu autobús de la tarde funcionará hasta medianoche con un autobús cada 30 minutos.

Estación de autobús vespertina Val d'Europe

  • Tu autobús vespertino ofrecerá 2 viajes adicionales al día hasta las 23:30, siempre en relación con el RER A.
  • El municipio de Favières ya no será servido.

Encuentra toda la información sobre tu autobús vespertino en la Gare de Marne-la-Vallée Chessy aquí

Encuentra toda la información sobre tu autobús nocturno en la Gare de Val d'Europe aquí

