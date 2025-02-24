Desde el lunes 3 de marzo de 2025, los horarios de las líneas están adaptándose debido a problemas de mantenimiento.

A continuación se muestra el seguimiento semanal de las adquisiciones nominales de tus líneas:

Líneas 30-05 y 30-46: Recuperación al 100%

Línea 95-19: 95% de recuperación

Línea 38-01: 92% de recuperación

Líneas 30-12: 86% de recuperación

Puedes consultar los horarios en la página web, en la sección de Horarios, para encontrar los detalles de las salidas programadas en las líneas correspondientes.

Los horarios de las líneas 30-43, 30-49, 95-20, 30-11, 30-42 y 95-29 siguen ajustados debido a la falta de vehículos y problemas de mantenimiento.

Gracias por tu comprensión.

Los horarios están sujetos a riesgos operativos.

Actualizado el 23 de marzo de 2025 a las 11:20 a.m.