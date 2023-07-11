Noticias similares

El 1 de agosto de 2023, se ajusta la numeración de algunas líneas de autobús.
La oferta de estas líneas no está modificada, ¡las rutas y horarios siguen siendo los mismos!
Este cambio solo afecta a las siguientes líneas:
¡Ajuste de los números de línea!
Un cambio de numeración de algunas líneas de autobús.
