Noticias similares

Después de las 22:00, tus líneas te ofrecen el descenso bajo demanda

¡Île-de-France Mobilités está comprometida con tu seguridad ofreciendo la entrega lo más cerca posible de ti!

Cada noche a partir de las 22:00, tienes la posibilidad de pedir al conductor de tu autobús que te pare lo más cerca posible de tu destino, entre dos paradas.

¿Cómo funciona?

  • Cuando subes al autobús, solo tienes que informar al conductor. Luego sugerirán el mejor lugar para bajar del autobús de forma segura.
  • La parada solicitada debe estar en la ruta de la línea (ejemplo: imagen abajo), entre dos puntos de parada.
  • Este sistema es válido en todas las líneas de la red Saint Germain Boucles de Seine.
  • Luego depende del conductor decidir el lugar exacto de descenso, lo más cerca posible de tu destino, por supuesto, pero también bien iluminado, con buena visibilidad y un camino peatonal hacia la zona de descenso.
  • Esto ayuda a combatir la sensación de inseguridad que se puede sentir por la tarde y por la noche, cuando no resulta reconfortante caminar solo por la calle.

