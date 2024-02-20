Noticias similares

Cada noche a partir de las 22:00, tienes la posibilidad de pedir al conductor de tu autobús que te pare lo más cerca posible de tu destino, entre dos paradas.
¿Cómo funciona?
- Cuando subes al autobús, solo tienes que informar al conductor. Luego sugerirán el mejor lugar para bajar del autobús de forma segura.
- La parada solicitada debe estar en la ruta de la línea (ejemplo: imagen abajo), entre dos puntos de parada.
- Este sistema es válido en todas las líneas de la red Saint Germain Boucles de Seine.
- Luego depende del conductor decidir el lugar exacto de descenso, lo más cerca posible de tu destino, por supuesto, pero también bien iluminado, con buena visibilidad y un camino peatonal hacia la zona de descenso.
- Esto ayuda a combatir la sensación de inseguridad que se puede sentir por la tarde y por la noche, cuando no resulta reconfortante caminar solo por la calle.