Noticias similares

¿Cuáles son las ventajas culturales del pase Navigo?
Con los beneficios culturales del pase Navigo, disfruta de 300+ salidas culturales disponibles por toda Île-de-France:
- Sala de cine
- Centro Cultural
- Museo
- Festival
- Auditorio
Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo. Solo necesitas un abono válido de temporada de Navigo (excluyendo Navigo Day, Easy, Discovery) en la fecha del evento o visita y... ¡Para presentarlo!
¿Cuáles son las salidas culturales en la zona de Argenteuil Boucles de Seine?
No esperes más y disfruta de muchas salidas culturales en la zona de Argenteuil Boucles de Seine:
- Château de Maisons Laffitte
2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
Tarifa especial de entrada individual
- Museo del Horno
3 Rue du Bac - 78400 Chatou
Tarifa reducida de 7 € en lugar de 9 €
- Théâtre de Sartrouville
Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
Precio reducido: 19 € para adultos y 8 € para jóvenes de 12 a 26 años con el mismo precio, oferta especial en programas específicos
- Théâtre Paul Éluard
162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
Implementación de las ofertas actuales.
Consulta en la web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
- Théâtre du Cormier
123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
- Cinema Le Figuier Blanc
16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org