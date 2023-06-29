Noticias similares

¿Qué beneficios incluye tu pase Navigo?

¡Tu suscripción a Navigo te da acceso a más de 300 buenas ofertas en espacios culturales de toda Île-de-France!

¿Cuáles son las ventajas culturales del pase Navigo?

Con los beneficios culturales del pase Navigo, disfruta de 300+ salidas culturales disponibles por toda Île-de-France:

  • Sala de cine
  • Centro Cultural
  • Museo
  • Festival
  • Auditorio

Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo. Solo necesitas un abono válido de temporada de Navigo (excluyendo Navigo Day, Easy, Discovery) en la fecha del evento o visita y... ¡Para presentarlo!

¿Cuáles son las salidas culturales en la zona de Argenteuil Boucles de Seine?

No esperes más y disfruta de muchas salidas culturales en la zona de Argenteuil Boucles de Seine:

  • Château de Maisons Laffitte
    2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
    Tarifa especial de entrada individual
  • Museo del Horno
    3 Rue du Bac - 78400 Chatou
    Tarifa reducida de 7 € en lugar de 9 €
  • Théâtre de Sartrouville
    Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
    Precio reducido: 19 € para adultos y 8 € para jóvenes de 12 a 26 años con el mismo precio, oferta especial en programas específicos
  • Théâtre Paul Éluard
    162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
    Implementación de las ofertas actuales.
    Consulta en la web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
  • Théâtre du Cormier
    123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
    Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
  • Cinema Le Figuier Blanc
    16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
    Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
