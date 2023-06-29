Noticias similares

¿Cuáles son las ventajas culturales del pase Navigo?

Con los beneficios culturales del pase Navigo, disfruta de 300+ salidas culturales disponibles por toda Île-de-France:

Sala de cine

Centro Cultural

Museo

Festival

Auditorio

Para aprovecharlo, nada podría ser más sencillo. Solo necesitas un abono válido de temporada de Navigo (excluyendo Navigo Day, Easy, Discovery) en la fecha del evento o visita y... ¡Para presentarlo!

¿Cuáles son las salidas culturales en la zona de Argenteuil Boucles de Seine?

No esperes más y disfruta de muchas salidas culturales en la zona de Argenteuil Boucles de Seine: