Noticias similares

Baludik es la aplicación que te permite sumergirte en el corazón de las investigaciones históricas, para descubrir los secretos de tu territorio.
¡Embarca en una aventura fabulosa con familia o amigos!
TU MISIÓN SI LA ACEPTAS
- Descarga la app de Baludik y selecciona la ruta Saint Germain Boucles de Seine
- Tu viaje comienza en la estación de tren de Versalles Chantiers o en la estación de tren Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers
¡Puedes coger la línea Express1 y empezar el juego en el autobús!
- Pasa por las diferentes fases y resuelve los acertijos para aprender más sobre la historia de los lugares por los que pasas.
- Termina la experiencia en una de las dos estaciones donde termina el juego.
¡No esperes más, descarga la solicitud (lo antes posible)!
- No dudes en venir y dar tu opinión sobre esta experiencia única en X (antes Twitter) en nuestra cuenta @StGermain_IDFM