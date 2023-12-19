Noticias similares

A partir del 1 de enero de 2024, encuentra las últimas noticias en tus líneas de la región de Centre y South Yvelines en tu página local de noticias en la web de Île-de-France Mobilités
Tus contactos cambian pero tus líneas permanecen.
Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre sus líneas en el territorio de Centro y Sur de Yvelines:
- Únete a nuestra cuenta X (ex-Twitter )@CSYvelines_IDFM
- Sigue las noticias en iledefrance-mobilites.fr > News > 78 > Centre y South Yvelines
- Por teléfono al 01 34 57 57 57
- Para comprar tu entrada por SMS, envía un SMS a CSY al 93100
Para encontrar toda la información sobre tus líneas de autobús en la zona de Centre y South Yvelines, visita iledefrance-mobilites.fr
Para calcular una ruta:
- Cómo moverse > Indicaciones
Para encontrar los horarios:
- Cómo desplazarse > Calendarios > Seleccione una línea
Para seguir las noticias locales (solo en la web):
- Noticias > 78 > Centre y South Yvelines
¿Qué líneas están en juego?
- Todas las antiguas líneas de Rambouillet de Transdev
- Líneas 2, 9, 13, 17, 21, 22, 31, 35, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 61, 65, 67 y 67D
- Líneas 1, 2, 23 y 27 de Transdev CSO
- Líneas 14, 17S, 28, 38, 41, 170, 171, 172, 511 y 512 de Transdev
- La línea Keolis N145
- Línea 403 de Francilité Saint Quentin
- Rutas 36-15, 39-02, 39-07 (A-B-C-D), 39-10, 39-13, 39-17, 39-18, 39-27, 39-28 (A-B-C-D-E-F), 39-35 (A-B), 39-36, 39-38, 39-003, 39-29 (1-2-3-4), 39-30 (A-B-C-D), 39-31, 39-103, 39-203, 39-303, 39-403 y NAV BEL AIR DE SABAC
- Líneas B, FA, M, P, Q, V, 5, 7, 12, 14 y 19 desde Hourtoule
Lista de comunidades de municipios y aglomeraciones atendidas: Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires, Communauté de Communes Cœur d'Yvelines, Communauté de Communes Gally Mauldre, Communauté de Communes Haute Vallée de Chevreuse, Communauté de Communes du Pays Houdanais, Communauté de Communes du Pays de Limours, Communauté d'Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.