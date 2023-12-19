Noticias similares

A partir del 1 de enero de 2024, encuentra las últimas noticias en tus líneas de la región de Centre y South Yvelines en tu página local de noticias en la web de Île-de-France Mobilités

Tus contactos cambian pero tus líneas permanecen.

Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre sus líneas en el territorio de Centro y Sur de Yvelines:

Únete a nuestra cuenta X (ex-Twitter )@CSYvelines_IDFM

Sigue las noticias en iledefrance-mobilites.fr > News > 78 > Centre y South Yvelines

Por teléfono al 01 34 57 57 57

Para comprar tu entrada por SMS, envía un SMS a CSY al 93100

Para encontrar toda la información sobre tus líneas de autobús en la zona de Centre y South Yvelines, visita iledefrance-mobilites.fr

Para calcular una ruta:

Cómo moverse > Indicaciones

Para encontrar los horarios:

Para seguir las noticias locales (solo en la web):