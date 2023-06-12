Noticias similares

Encuentra las últimas noticias en tus líneas en el área del Gran Versalles en tu página local de noticias en la web de Île-de-France Mobilités

Desde el 1 de agosto, tus contactos cambian pero tus líneas permanecen.

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr

Y en la cuenta de Twitter del territorio @Versailles_IDFM (@PhebusKeolis hasta el 31 de julio).

Las líneas en cuestión son:

Todas las antiguas líneas de Keolis Phebus

Líneas 6, 27, 28, 29, 30, 38, 54, 55 y 460 de Transdev

Líneas 17, 71, 76 y 177 de Transdev Ecquevilly

Líneas 52, 53 y 54 de Keolis Yvelines

Líneas 11, 41 y 111 de Hourtoule

Líneas 40, 43 y 51 de STAVO

No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.

Aquí explicamos todo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Lista de municipios atendidos: Bailly, Bois-d'Arcy, Bougival, Boulogne-Billancourt, Buc, Croissy-sur-Seine, Fontenay-le-Fleury, Garches, Guyancourt, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, Marly-le-Roi, Marnes-la-Coquette, Montigny-le-Bretonneux, Noisy-le-Roi, Plaisir, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Cyr-l'École, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretèche, Vaucresson, Versalles, Viroflay.