Noticias similares

Este territorio cuenta con 60 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:

más de 10 estaciones de la red RER y de tranvías



muchos lugares de interés como el centro comercial Le Spot (anteriormente Evry 2) y los centros de empleo de Evry-Courcouronnes, Lisses y Corbeil-Essonnes.



y los la Universidad de Evry en Evry-Courcouronnes.