Noticias similares

El territorio de Evry Centre Essonne organiza principalmente el servicio de autobús:
- localidades en el oeste de la Comunidad de Aglomeración del Gran París Sur: Grigny, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Bondoufle, Lisses, Villabé, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Etiolles, Tigery.
- y varias comunas vecinas: Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis.
Este territorio cuenta con 60 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:
- más de 10 estaciones de la red RER y de tranvías
- muchos lugares de interés como el centro comercial Le Spot (anteriormente Evry 2) y los centros de empleo de Evry-Courcouronnes, Lisses y Corbeil-Essonnes.
- la Universidad de Evry en Evry-Courcouronnes.