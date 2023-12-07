Noticias similares

Bienvenido a tu territorio, Evry Centre Essonne

Encuentra toda la información esencial sobre la zona de Evry Centre Essonne.

El territorio de Evry Centre Essonne organiza principalmente el servicio de autobús:

  • localidades en el oeste de la Comunidad de Aglomeración del Gran París Sur: Grigny, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Bondoufle, Lisses, Villabé, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Etiolles, Tigery.  
  • y varias comunas vecinas: Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis.

Este territorio cuenta con 60 líneas regulares que prestan servicios intra o intermunicipales, y permiten alcanzar:

  • más de 10 estaciones de la red RER y de tranvías
  • muchos lugares de interés como el centro comercial Le Spot (anteriormente Evry 2) y los centros de empleo de Evry-Courcouronnes, Lisses y Corbeil-Essonnes.
  • la Universidad de Evry en Evry-Courcouronnes.

