Noticias similares

Tu autobús de la tarde está esperando tu RER A desde la estación Saint-Germain-en-Laye para llevarte a casa.

Tu autobús te deja en Saint-Germain-en-Laye de lunes a sábado, con una salida cada 40 minutos de 22:00 a 1:30 de la madrugada.

¿Cómo funciona el Autobús de la Noche?

1- En la parada a la derecha de la R3 de la estación de tren Saint-Germain-en-Laye, subo al autobús que dice "SOIR",

2- Valido mi billete,

3- Le digo al conductor cuándo quiero bajarme,

4- Tu conductor adapta su ruta para dejarte lo más cerca posible de tu casa (en la ruta de la línea), ¡incluso entre dos paradas!

Este servicio funciona sin reservas. Se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités, como en las líneas habituales de autobús.

Tu autobús nocturno de Saint-Germain-en-Laye:

Saliendo de la estación de autobuses de Saint-Germain-en-Laye, tu Autobús Vespertino circula de lunes a sábado de 21:50 a 1:20 y hasta la 1:30 a.m. los sábados.