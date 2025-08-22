Noticias similares

Del 3 al 30 de noviembre de 2025, intenta alcanzar el objetivo de 674.000 validaciones en las líneas de autobús de tu territorio de Montmorency Valley
El año pasado, en el mismo periodo, se registraron 654.000 validaciones.
¿Cómo participar?
- Desde el 3 de noviembre hasta el final del reto : Regístrate en la página dedicada para participar en el sorteo e intenta ganar vales al final del reto. ¡Los primeros 245 inscritos en el reto recibirán una entrada extra para el cine!
- Del 3 al 30 de noviembre : Intentad alcanzar colectivamente el objetivo de 674.000 validaciones en las líneas que circulan por vuestro territorio.
- Del 1 al 14 de diciembre : ¡Es hora del sorteo y del anuncio de los ganadores!
¿Quién puede participar?
Todos los viajeros mayores de 4 años, que vivan o trabajen en el territorio donde se celebra el reto y que posean un billete de transporte válido durante el periodo podrán participar e intentar ser sorteados entre los 3 afortunados ganadores de su territorio.