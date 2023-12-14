Noticias similares

Línea 1:
- Durante el día se dieron 2 nuevas paradas a "Château d'Eau" y "UNM/UTAC" para mejorar la conexión con las líneas M151, M153 y 91-05
Línea 6:
- 3 nuevas paradas daban servicio a "Promenades de Brétigny" y "Centre commercial Maison Neuve" en Brétigny-sur-Orge y "Crèche" en Cheptainville
Línea 7:
- 3 nuevas paradas sirven a "Arpenty", "La Tuilerie" en Breuillet y "Les Belles Vues" en Arpajon
¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?
Debes reservar tu transporte. Un vehículo te recoge en una parada cercana y te deja en un punto de interés en el territorio que elijas. El servicio funciona como relevo de las líneas regulares de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:
- En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"
- En la web dedicada a la DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Por teléfono al 09 70 80 96 63 (servicio abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas)
Puedes reservar tu viaje desde 1 hora hasta 30 días antes.
Encuentra todas las noticias, información y horarios de tu TàD en la web de tad.iledefrance-mobilites.fr y en la cuenta de Twitter @CoeurEs_IDFM