¡Aprovecha una oferta reforzada de T&D!

Publicado el

Lectura 1 min

A partir del 8 de enero de 2024, descubre las nuevas paradas que sirve tu TàD

Línea 1:

  • Durante el día se dieron 2 nuevas paradas a "Château d'Eau" y "UNM/UTAC" para mejorar la conexión con las líneas M151, M153 y 91-05

Consulta la línea 1 de folletos de T&D

 -  3.5 MB

Línea 6:

  • 3 nuevas paradas daban servicio a "Promenades de Brétigny" y "Centre commercial Maison Neuve" en Brétigny-sur-Orge y "Crèche" en Cheptainville

Consulta el flyer TtoD línea 6

 -  3.8 MB

Línea 7:

  • 3 nuevas paradas sirven a "Arpenty", "La Tuilerie" en Breuillet y "Les Belles Vues" en Arpajon

Consulta la línea 7 de folletos de T&D

 -  4.0 MB

¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?

Debes reservar tu transporte. Un vehículo te recoge en una parada cercana y te deja en un punto de interés en el territorio que elijas. El servicio funciona como relevo de las líneas regulares de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.

Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:

  • En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"
  • En la web dedicada a la DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
  • Por teléfono al 09 70 80 96 63 (servicio abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas)

Puedes reservar tu viaje desde 1 hora hasta 30 días antes.

Encuentra todas las noticias, información y horarios de tu TàD en la web de tad.iledefrance-mobilites.fr y en la cuenta de Twitter @CoeurEs_IDFM  

Encuentra todas las noticias sobre tus líneas en el X account@CoeurEs_IDFM

Noticias similares