Noticias similares

I. Quita o renova el pase Imagine R de tu hijo.
Para el paquete Imagine R> Suscríbete al paquete Imagine R
El Departamento de Val de Marne ofrece asistencia financiera para el paquete imagine R. No dudes en preguntar a tu departamento en la página web https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/deplacement/transports/remboursement-de-la-carte-imagine-r
II. Saca o renova la tarjeta habitual de autobús escolar de tu hijo, conocida como tarjeta Optile.
La tarjeta escolar regular de autobús es válida para un viaje diario de ida y vuelta durante el periodo escolar entre casa y escuela, que se realiza siguiendo la empresa OPTILE correspondiente.
La tarjeta escolar regular de autobús también permite hacer un viaje diario de ida y vuelta entre el colegio y el lugar de la comida.
Para solicitar:
1. Lee detenidamente la portada y la nota explicativa impresa en la parte trasera del expediente.
2. Completar este expediente legiblemente en mayúsculas con un bolígrafo.
Si ya tienes una tarjeta de transporte escolar del año anterior, introduce el número de esta tarjeta en el recuadro correspondiente del Segundo Año
3. Indicar la clase del niño y el número de teléfono de los padres.
4. Tu expediente debe estar firmado y fechado por los padres o tutores.
5. Que la solicitud esté sellada y firmada por tu colegio.
Para renovaciones sin cambiar el establecimiento ni el lugar de residencia, ya no es necesario el sello del establecimiento.
6. Devuelve tu archivo solo por correo postal, acompañado de un cheque* a nombre de TRANSDEV a la dirección siguiente a:
TRANSDEV COTEAUX DE LA MARNE
2 allée Guy Boniface
94450 LIMEIL-BREVANNES
* Para saber el importe de la suscripción, envíe una solicitud de información a la siguiente dirección: [email protected]