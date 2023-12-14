¡Tu nuevo servicio nocturno a París, Châtelet!

Publicado el

Lectura 1 min

A partir del 1 de enero de 2024, descubre el nuevo autobús nocturno que conecta la Gare d'Arpajon con Paris Châtelet

Línea N123: Un nuevo autobús nocturno entre París Châtelet y Gare d'Arpajon

  • Una nueva línea nocturna de la noche del 1 al 2 de enero de 2024 conectará la estación de Arpajon con la estación Paris Châtelet a través de la parada "Salvador Allende" (La Norville – Saint-Germain-lès-Arpajon)
  • Autobuses los 7 días de la semana, durante todo el año, de 23:40 a 4:20, con un paso cada hora en ambas direcciones del tráfico.

Descubre el flyer del autobús nocturno N123

 -  3.3 MB
Mapa de autobuses nocturnos N123

¡Y siempre tu línea N131 desde la estación Brétigny-sur-Orge hasta la Gare de Lyon de París!

  • Autobuses los 7 días de la semana, durante todo el año, de 23:50 a 5:50, con un pasaje cada hora.

Consulta el folleto del autobús nocturno N131

 -  9.1 MB
Encuentra todas las noticias sobre tus líneas en el X account@CoeurEs_IDFM

Noticias similares