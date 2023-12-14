Noticias similares

Línea N123: Un nuevo autobús nocturno entre París Châtelet y Gare d'Arpajon
- Una nueva línea nocturna de la noche del 1 al 2 de enero de 2024 conectará la estación de Arpajon con la estación Paris Châtelet a través de la parada "Salvador Allende" (La Norville – Saint-Germain-lès-Arpajon)
- Autobuses los 7 días de la semana, durante todo el año, de 23:40 a 4:20, con un paso cada hora en ambas direcciones del tráfico.
¡Y siempre tu línea N131 desde la estación Brétigny-sur-Orge hasta la Gare de Lyon de París!
- Autobuses los 7 días de la semana, durante todo el año, de 23:50 a 5:50, con un pasaje cada hora.