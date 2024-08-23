Noticias similares

¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Con motivo del Día Europeo del Patrimonio y la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2024, Île-de-France Mobilités te invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses de tu zona para descubrir los bastidores del mundo del transporte en torno a temas como la operación, el Puesto de Mando Centralizado, la flota de autobuses, Autobuses NGV...
Conoce a nuestros equipos en el Centro Operativo de Autobuses Bailly-Romainvilliers durante una sesión:
Miércoles, 18 de septiembre de 2024:
- Sesión de 13:30 a 15:00
- Sesión de 17:30 a 19:00
Sábado, 21 de septiembre de 2024:
- Sesión de 10:00 a 11:30
- Sesión de 16:00 a 17:30
Domingo, 22 de septiembre de 2024:
- Sesión de 14:00 a 15:30
- Sesión de 16:30 a 18:00
El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.
Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.
Esperamos verle en:
Centro Operativo de Autobuses BAILLY-ROMAINVILLIERS
1 RUE SAINT JACQUES
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Acceso a autobús: línea 34 parada Les Marmousets + 15 minutos a pie
Aparcamiento para visitantes que deseen venir en coche.
Habrá un autobús lanzadera disponible en la estación Val d'Europe para dejarte en el lugar de visita. Te daremos más detalles.
Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (antes Twitter): @MLV_IDFM