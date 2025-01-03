Noticias similares

El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.

Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.

Esperamos verle en:

Centro Operativo de Autobuses de Vaux-le-Pénil

400 Rue des 3 Tilleuls, 77000 Vaux-le-Pénil

Acceso al autobús: línea 3607 parada Foch Niepce + 5 minutos a pie

Aparcamiento para visitantes que deseen venir en coche.