Noticias similares

Visita el Centro Operativo de Autobuses en Vaux-le-Pénil y descubre cómo funciona. Nos vemos el domingo 21 de septiembre de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. o de 11:30 a.m. a 13:00 p.m.
¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Con motivo de los Días Europeos del Patrimonio y la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, Île-de-France Mobilités le invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses (COB) de su zona para descubrir qué ocurre entre bastidores en el mundo del transporte : el trabajo del conductor, el taller de mantenimiento, el Puesto de Mando Centralizado (PCC), ¡La flota de vehículos y mucho más!
Conoce a nuestros equipos en el COB de Vaux-le-Pénil el domingo 21 de septiembre de 9:30 a 11:00 o de 11:30 a 13:00.
El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.
Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.
Esperamos verle en:
Centro Operativo de Autobuses de Vaux-le-Pénil
400 Rue des 3 Tilleuls, 77000 Vaux-le-Pénil
Acceso al autobús: línea 3607 parada Foch Niepce + 5 minutos a pie
Aparcamiento para visitantes que deseen venir en coche.