Noticias similares

Visita el Centro Operativo de Autobuses Bailly-Romainvilliers y descubre cómo funciona. Miércoles 17, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025
¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Con motivo de los Días Europeos del Patrimonio y la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, Île-de-France Mobilités le invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses (COB) de su zona para descubrir qué ocurre entre bastidores en el mundo del transporte : el trabajo del conductor, el taller de mantenimiento, el Puesto de Mando Centralizado (PCC), ¡La flota de vehículos y mucho más!
Conoce a nuestros equipos en la COB de Bailly Romainvilliers el miércoles 17 de septiembre de 2025 de 13:30 a 15:30 o de 16:30 a 18:30; sábado 20 de septiembre de 10:00 a 12:00 o de 14:00 a 16:00 y domingo 21 de septiembre de 14:00 a 16:00 o de 16:30 a 18:30.
El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.
Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.
Esperamos verle en:
Centro Operativo de Autobuses Bailly-Romainvilliers
1 rue Saint Jacques 77700 Bailly-Romainvilliers
- Acceso en autobús: las líneas 2231 o 2234 paran Les Marmousets + 15 minutos a pie
Sí
- Lanzaderas privadas que salen de la estación Val d'Europe 20 minutos antes de la salida (andén de la línea 2292). El regreso a la estación Val d'Europe incluía
Sí
- Aparcamiento para visitantes para quienes deseen venir en coche