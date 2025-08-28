Noticias similares

El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.

Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.

Esperamos verle en:

Centro Operativo de Autobuses Bailly-Romainvilliers

1 rue Saint Jacques 77700 Bailly-Romainvilliers

Acceso en autobús: las líneas 2231 o 2234 paran Les Marmousets + 15 minutos a pie

Sí

Lanzaderas privadas que salen de la estación Val d'Europe 20 minutos antes de la salida (andén de la línea 2292). El regreso a la estación Val d'Europe incluía

Sí