Noticias similares

7 puntos de venta te permiten comprar y recargar tus billetes de transporte cerca de ti. ¡Nuestros agentes de ventas responden a tus preguntas en Place André Malraux en Saint-Germain-en-Laye!

Agencia de ventas

Pases Navigo, ImagineR, Navigo Easy,... Ven a recargar o compra tus pases en persona.

¡También puedes encontrar todos tus horarios de las líneas de tu zona!

Nuestros agentes de ventas estarán encantados de decirte qué autobús tomar, los precios de nuestros billetes de transporte y responder a todas tus preguntas

Contacta con la agencia de ventas

Dirección: 6 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Número de teléfono: 01 30 15 55 08

Nota: La agencia ya no ofrece entradas en papel, ¡piensa en el pase Navigo Easy!

Ubicación de la agencia

También puedes comprar tus entradas en uno de los 7 puntos de venta del territorio

L'Européenne Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi

Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes

Le Calumet – Centre Commercial Carrefour, 78240 Chambourcy

Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy

Le relais de Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq

Mapa de los depósitos del territorio de Saint Germain Boucles de Seine

