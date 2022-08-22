Noticias similares

Agencia de ventas
Pases Navigo, ImagineR, Navigo Easy,... Ven a recargar o compra tus pases en persona.
¡También puedes encontrar todos tus horarios de las líneas de tu zona!
Nuestros agentes de ventas estarán encantados de decirte qué autobús tomar, los precios de nuestros billetes de transporte y responder a todas tus preguntas
Contacta con la agencia de ventas
Dirección: 6 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Número de teléfono: 01 30 15 55 08
Nota: La agencia ya no ofrece entradas en papel, ¡piensa en el pase Navigo Easy!
También puedes comprar tus entradas en uno de los 7 puntos de venta del territorio
L'Européenne Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi
Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes
Le Calumet – Centre Commercial Carrefour, 78240 Chambourcy
Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy
Le relais de Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq