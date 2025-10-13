Noticias similares

- 6502: adición de 2 viajes de ida y vuelta temprano el domingo por la mañana a partir de las 5:30 y las 6 de la mañana.
- 6522: servicio a la "Gare des Mureaux" en todos los viajes al Lycée François Villon.
- 6533: El trayecto de las 7:56 a.m. está integrado en la línea 6560.
- 6534: una nueva ruta única para la línea en el municipio de Poissy con refuerzo y mejor servicio al campus del PSG.
- 6553: ampliación del trayecto de las 16:00 hasta la parada "La Chapelle" y el trayecto de las 18:20 desde el "Lycée Le Corbusier".
- 6555: una ruta única en la localidad de Poissy y una salida retrasada de la línea en la parada "Saint-Exupéry" en dirección al Lycée le Corbusier.
- 6559: el servicio a la "Gare de Conflans" para en dirección exterior hacia Saint-Germain-en-Laye.
- 6560: extensión de la carrera de las 17:10 hasta la estación Les Mureaux y evolución del recorrido de las carreras de las 8:20 y 16:10.
- 6561: terminal del trayecto de las 12:45 p.m. el miércoles al mediodía en la parada "Port Maron" y paradas de servicio al "Lycée Vaucanson", "Espace des habitants" y "Bougimonts". Servicio hasta la parada "Cherbourg" situada en la ruta.
- 6562: extensión de la carrera de las 15:40 todos los días en "Mairie de Tessancourt".
- 6570: adición de la parada "Porte du May" en dirección a Saint-Germain-en-Laye y adición de la parada "Clos du Val d'Or" en dirección a Les Mureaux.
- 6571: ampliación de varios viajes hasta la "Gare de Poissy" y eliminación del terminal en la parada "Le Cep".
- 6575: simplificación y creación de viajes más directos desde la aldea de Marsinval y Brezolles.
- 6577: implementación de una única ruta en ambas direcciones y terminal en la parada "Allée des Clairières". Servicio hasta la parada "République" para reemplazar la parada "Gare de Saint-Germain-en-Laye".
- 6580: adición del servicio a la parada "Clos du Val d'Or".
- 6590: parada de servicio a "Parvis Gare" en dirección a Stellantis.
- 6593: una nueva ruta para un servicio más directo con el aplazamiento de algunas paradas en la 6595 y la incorporación de las paradas "Eglise de Bouafle" (en dirección a Poissy), "Balto" (en dirección a Aubergenville, "Pré Seigneur", "République", "Clos des Bois" y "Gare Nord de Poissy").
- 6594: servicio adicional a las paradas "Les Fleurs" y "Château Vanderbilt".
- 6595: una nueva ruta para un servicio más directo con un transbordo de algunas paradas a la 6593 y la incorporación de las paradas "Les Bosquets", "Avenue Foch/Rodin" (hacia Poissy), "Gare des Mureaux – RD 43", "Gare Nord de Poissy", "Gros Murs – Bords de Seine" (hacia Les Mureaux) y "Avenue Foch - Perclairs" (hacia Aubergenville).
- Transporte bajo demanda: extensión de la zona sur hasta Brezolles y Marsinval paran en Vernouillet con 4 paradas adicionales para embarcar: Agrippa d'Aubigné, Brezolles, Charles d'Orléans y Philippe de Beaumanoir. Adición de servicios a nuevos puntos de interés: Centro Comercial - Ruta Renault en Flins, Family Village Shopping en Aubergenville, estación de tren Vernouillet-Verneuil, Le Petit Moulin en Chapet y Vigne Blanche en Les Mureaux.
- Autobús nocturno: adición de paradas adicionales en Carrières-sous-Poissy: Alexis Quennet, Champfleury, Château d'Eau, Claude Monet, Île de la Dérivation, La Fourche, Les Côteaux, Pont Neuf, Ronceray, Sainte-Honorine y Stade Mézières y en Poissy Est: Ernest Lavisse, Foch Constanti, Foch Flament, Foch Justice, Grande Ceinture, La Bruyère, Orée du Bois y Sainte-Anne.
- 7819: de lunes a viernes, salidas a primera hora de la mañana desde Les Mureaux y viajes adicionales. Un refuerzo de la oferta el sábado por la tarde y la creación de una oferta de transporte el domingo.
¡Cambios desde el 5 de enero de 2026 en tu territorio de Poissy – Les Mureaux!
Publicado el
Lectura 3 min
A fecha del 5 de enero de 2026, algunas líneas en el territorio de Poissy – Les Mureaux están evolucionando. Descubre estos avances ahora.