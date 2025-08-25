Noticias similares

Qué cambios desde el 1 de septiembre de 2025:

Las líneas 2341 y 2342 están evolucionando para ofrecer horarios ampliados, ahora disponibles durante todo el año, y ya no solo durante los periodos escolares.

Podrás llegar al centro de Lizy-sur-Ourcq con más facilidad entre semana, antes de las 9 a.m. y después de las 15:30, sin tener que recurrir al TàD Ourcq Est.

¿Y para el Ourcq East TàD?

Permanece accesible de lunes a sábado , con reserva previa y tiempo libre de 9:00 a 15:30 , hacia o desde Lizy-sur-Ourcq .

Este servicio solo está disponible para Lizy-sur-Ourcq y durante los periodos escolares.

Las paradas Marnoue-les-Moines, Chivres, Vassey, Vaux, Hervilliers y CFA solo se ofrecen de 9:00 a 15:30 entre semana. El servicio a estas paradas los sábados no está modificado: se ofrece en horario gratuito de 6 a 7 a.m. y de 9 a.m. a 3:30 p.m.

