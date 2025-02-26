Noticias similares

Para mejorar la regularidad de tus líneas, se han realizado estudios de tiempo de viaje en varias líneas de la zona de Meaux y Ourcq para adaptarte a tu vida diaria y permitirte viajar con total tranquilidad.
Cambios a fecha del lunes 3 de marzo de 2025:
- Para las líneas regulares A, B, D, R, S, 19 : nuevos horarios ajustados para mayor regularidad a lo largo del día.
- Para las líneas escolares ES, FS, MS, QS, 4C y 22 : horarios modificados para mejorar el servicio a las escuelas.
- Para la línea G, la salida de las 18:00 de la Gare de Meaux se ha adelantado 10 minutos para mejorar la conexión con el tren P. La salida a las 17:56 desde los Hauts de Chantereine también se adelanta 10 minutos.
- Para la línea 777: un servicio simplificado en dirección de regreso desde las 11:49 am. De hecho, los viajes servirán las paradas Chauconin-Neufmontiers Eglise Saint Saturnin y Villeroy Centre antes del desembarco en Charny.