Noticias similares

Dos nuevos servicios nocturnos con salidas garantizadas en la estación de Montereau

A partir del 4 de septiembre se establecen dos servicios de autobús nocturnos desde la estación de Montereau.

El autobús nocturno sustituye a las líneas habituales por la tarde

El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en la estación de Montereau y indicar su parada al conductor, que adapta su ruta según los clientes en el vehículo.

Las salidas están garantizadas:

Zona Norte, hacia Montereau (salidas desde el andén 9)

Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 22:44: salida del autobús a las 22:55

Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 23:45; salida del autobús a las 23:55

Zona sur, hacia Varennes-sur-Seine y Cannes-Ecluse (salidas desde el andén 4)

Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 20:46: salida del autobús a las 20:55

Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 21:44; salida del autobús a las 21:55

Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 22:44: salida del autobús a las 22:55

Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 23:46: salida del autobús a las 23:55

El servicio opera en ambas zonas de lunes a domingo.

CÓMO USAR

En la estación de Montereau, me subo a los autobuses

Valido mi entrada

Le indico al conductor mi parada en señal

El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros

Este servicio opera sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.

Viajero de autobuses vespertinos de Montereau