Noticias similares

Dos nuevos servicios nocturnos con salidas garantizadas en la estación de Montereau
A partir del 4 de septiembre se establecen dos servicios de autobús nocturnos desde la estación de Montereau.
El autobús nocturno sustituye a las líneas habituales por la tarde
El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en la estación de Montereau y indicar su parada al conductor, que adapta su ruta según los clientes en el vehículo.
Las salidas están garantizadas:
Zona Norte, hacia Montereau (salidas desde el andén 9)
- Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 22:44: salida del autobús a las 22:55
- Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 23:45; salida del autobús a las 23:55
Zona sur, hacia Varennes-sur-Seine y Cannes-Ecluse (salidas desde el andén 4)
- Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 20:46: salida del autobús a las 20:55
- Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 21:44; salida del autobús a las 21:55
- Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 22:44: salida del autobús a las 22:55
- Llegada del tren a la estación de Montereau desde París a las 23:46: salida del autobús a las 23:55
El servicio opera en ambas zonas de lunes a domingo.
CÓMO USAR
- En la estación de Montereau, me subo a los autobuses
- Valido mi entrada
- Le indico al conductor mi parada en señal
- El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros
Este servicio opera sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.