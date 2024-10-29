Noticias similares

¿Utilizáis las líneas de autobús en la zona de Cœur d'Essonne y os gustaría contribuir a mejorar la calidad del servicio?
Viajas regularmente en las líneas de autobús del territorio. Por tanto, sois embajadores de un mejor transporte público a diario.
Este sistema fue creado por la Asociación FNAUT (Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte) en colaboración con Île-de-France Mobilités y los Transporters.
¿Cómo funciona?
- Accede a la página web de la asociación FNAUT (a través del enlace de abajo):
- Ve a la sección: "Cookies de línea". Luego, selecciona "Hacer un testimonio".
- Solo tienes que rellenar el formulario haciendo clic en el territorio "Coeur d'Essonne", eligiendo tu línea, la fecha, la hora, la parada y el criterio.
- Por último, haz clic en "enviar"!