Actualités similaires

Des lignes de bus au service de votre mobilité
Que ce soit pour vos courses, une virée shopping ou simplement pour profiter des services de proximité, plusieurs lignes de bus desservent les principaux pôles commerciaux du territoire.
Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois
📍Arrêts : ZI Croix Blanche et/ou Plessis et/ou Petits Champs
- Lignes 4501, 4504, 4505, 4511 ,4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118
Intermarché - Longpont-sur-Orge
📍Arrêts : Pont des Belles Dames et/ou Centre Commercial
- Lignes 4503, 9114, 9115 et le TàD 4595
Centres Commerciaux - La Ville du Bois et Villebon-sur-Yvette
📍Arrêts : Les Joncs Marins et/ou La Bretèche C.C Villebon 2
- Lignes 4503, 9114, 9115
Centre Commercial Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge
📍Arrêts : C.C Maison Neuve et/ou Les Promenades
- Lignes 4531, 4554 et le TàD 4596
Le Spot – Évry - Arrêt Gare d'Evry-Courcouronnes
📍Arrêt : Gare d'Evry-Courcouronnes
- Ligne 4504
Pourquoi privilégier le bus pour vos déplacements ?
Opter pour le bus, c’est bénéficier de plusieurs avantages :
- Économique : Moins cher que la voiture et sans problème de stationnement.
- Écologique : Réduisez votre empreinte carbone en privilégiant les transports en commun.
- Pratique : Des fréquences régulières et des lignes bien pensées pour connecter les pôles commerciaux à votre domicile et/ou lieu de travail.