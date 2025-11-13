Actualités similaires

Bus & shopping : l’accès simplifié aux centres commerciaux d'Essonne

Faire ses courses ou profiter d’une journée shopping n’a jamais été aussi simple en Essonne. Vous pouvez accéder rapidement et sans stress aux principaux centres commerciaux de votre territoire. Fini les soucis de parking, optez pour un trajet malin et économique ! Découvrez les lignes de bus qui facilitent vos déplacements vers vos zones commerciales préférées !

Des lignes de bus au service de votre mobilité

Que ce soit pour vos courses, une virée shopping ou simplement pour profiter des services de proximité, plusieurs lignes de bus desservent les principaux pôles commerciaux du territoire.

Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois

📍Arrêts : ZI Croix Blanche et/ou Plessis et/ou Petits Champs

  • Lignes 4501, 4504, 4505, 4511 ,4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118

Intermarché - Longpont-sur-Orge

📍Arrêts : Pont des Belles Dames et/ou Centre Commercial

  • Lignes 4503, 9114, 9115 et le TàD 4595

Centres Commerciaux - La Ville du Bois et Villebon-sur-Yvette

📍Arrêts : Les Joncs Marins et/ou La Bretèche C.C Villebon 2

  • Lignes 4503, 9114, 9115

Centre Commercial Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge

📍Arrêts : C.C Maison Neuve et/ou Les Promenades

  • Lignes 4531, 4554 et le TàD 4596

Le Spot – Évry - Arrêt Gare d'Evry-Courcouronnes

📍Arrêt : Gare d'Evry-Courcouronnes

  • Ligne 4504

Pourquoi privilégier le bus pour vos déplacements ?

Opter pour le bus, c’est bénéficier de plusieurs avantages :

  • Économique : Moins cher que la voiture et sans problème de stationnement.
  • Écologique : Réduisez votre empreinte carbone en privilégiant les transports en commun.
  • Pratique : Des fréquences régulières et des lignes bien pensées pour connecter les pôles commerciaux à votre domicile et/ou lieu de travail.

N’attendez plus pour profiter d’un réseau adapté à vos besoins et rendez-vous dans vos centres commerciaux préférés en toute simplicité !

Retrouvez les horaires de toutes les lignes de votre territoire :
