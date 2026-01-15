Actualités similaires

Deux parkings vélos sont à retrouver bientôt sur votre territoire de Cœur d'Essonne en gares d'Égly et de Breuillet - Bruyères-le-Châtel avec des espaces gratuits en libre accès et sans abonnement ainsi que des espaces fermés et sécurisés accessibles sur abonnement.

Avis aux cyclistes du quotidien ou occasionnels, retrouvez dès le 2 février 2026, des espaces de stationnement vélo afin de rejoindre votre bus ou votre gare facilement.

Des consignes accessibles 24h/24 et 7j/7 :

Gare d'Egly : 10 places sécurisées et 10 places en libre accès

Gare de Breuillet - Bruyères-le-Châtel : 20 places sécurisées et 10 places en libre accès

Comment ça marche ?

Souscrivez à un abonnement journalier, mensuel ou annuel et accéder aux parkings vélos grâce à votre Navigo ou Navigo Easy.

Les détendeurs d'un abonnement Navigo annuel, imagineR scolaire/étudiant bénéficient de la gratuité.