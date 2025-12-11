Actualités similaires

Du nouveau pour les voyageurs nocturnes !



Afin d'améliorer la desserte du territoire et de faciliter les déplacements entre Arpajon et Paris Châtelet, la ligne N123 dessert désormais trois nouveaux arrêts :

📍Le Jubilé (Linas)

📍Pont des Belles Dames (Montlhéry)

📍Route de Massy – Les Champarts (Chilly-Mazarin)

La ligne N123 circule toute la semaine de 23h40 à 4h20, avec un départ toutes les heures dans les deux sens de circulation.

Pourquoi ces nouveaux arrêts ?

Cette évolution répond à la volonté d’améliorer le confort des usagers en proposant une meilleure desserte des quartiers d'habitation et des zones d'emplois.

La ligne N123 devient plus pratique pour vos trajets nocturnes, que ce soit pour le travail ou vos retours de soirées.