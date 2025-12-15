Actualités similaires

Un service adapté à vos déplacements en offrant une mobilité sur mesure :
- Vous choisissez votre horaire de passage et votre arrêt parmi ceux desservis,
- Vous effectuez votre réservation en quelques clics,
- Le véhicule vient vous chercher à l’arrêt défini,
- Et vous voyagez vers les pôles de correspondances, les commerces, les services publics ou vos rendez-vous du quotidien.
Comment réserver ?
- Sur l’application ou le site TàD Île-de-France Mobilités,
- Par téléphone via la centrale de réservation au 0800 10 20 20 de 9h à 18h, du lundi au vendredi
- Jusqu’à 1 heure avant le départ (selon les secteurs).
Il suffit de sélectionner votre ligne – 4591, 4592 ou 4595, votre arrêt et votre créneau horaire.
Pourquoi choisir le TàD ?
- Flexibilité : vous adaptez votre déplacement à votre emploi du temps.
- Praticité : un service qui vient à vous, même dans les zones éloignées.
- Accessibilité : les tarifs sont les mêmes que sur le réseau de bus classique.
- Confort : des trajets directs, sans attente inutile.
Que ce soit pour rejoindre une gare, se rendre au travail, accéder aux commerces, à votre établissement scolaire ou à vos activités, les TàD des lignes 4591, 4592 et 4595 sont conçus pour simplifier la vie des habitants.
Pour en savoir plus sur les actualités du territoire, rendez-vous sur notre compte X : @CoeurEs_IDFM