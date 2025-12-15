Actualités similaires

Le TàD : une solution flexible et pratique pour rejoindre les points d'intérêt de votre territoire

Pour répondre aux besoins de mobilité du territoire de Cœur d'Essonne, les lignes 4591, 4592 et 4595 proposent un service de Transport à la Demande (TàD) pour faciliter vos déplacements, notamment en heures creuses au cœur des zones moins denses.

Le TàD, un mode de déplacement réservé à tout le monde !

Un service adapté à vos déplacements en offrant une mobilité sur mesure :

  • Vous choisissez votre horaire de passage et votre arrêt parmi ceux desservis,
  • Vous effectuez votre réservation en quelques clics,
  • Le véhicule vient vous chercher à l’arrêt défini,
  • Et vous voyagez vers les pôles de correspondances, les commerces, les services publics ou vos rendez-vous du quotidien.

Comment réserver ?

  • Sur l’application ou le site TàD Île-de-France Mobilités,
  • Par téléphone via la centrale de réservation au 0800 10 20 20 de 9h à 18h, du lundi au vendredi
  • Jusqu’à 1 heure avant le départ (selon les secteurs).
    Il suffit de sélectionner votre ligne – 4591, 4592 ou 4595, votre arrêt et votre créneau horaire.

Pourquoi choisir le TàD ?

  • Flexibilité : vous adaptez votre déplacement à votre emploi du temps.
  • Praticité : un service qui vient à vous, même dans les zones éloignées.
  • Accessibilité : les tarifs sont les mêmes que sur le réseau de bus classique.
  • Confort : des trajets directs, sans attente inutile.

Que ce soit pour rejoindre une gare, se rendre au travail, accéder aux commerces, à votre établissement scolaire ou à vos activités, les TàD des lignes 4591, 4592 et 4595 sont conçus pour simplifier la vie des habitants.

Avec la ligne 4591, facilitez vos déplacements entre Montlhéry et la gare RER de Brétigny-sur-Orge.

Rejoignez la gare d'Epinay-sur-Orge en connexion avec le RER C et le T12 avec la ligne 4592 !

Envie de faire des courses ? La ligne 4595 vous dépose dans la zone commerciale de Longpont-sur-Orge.

