Actualités similaires

Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne 9115 ! À partir du 5 janvier 2026, le service s’améliore pour mieux répondre aux besoins du quotidien. Plus de passages et des horaires étendus pour une meilleure desserte en soirée et le week-end.

Un service prolongé en soirée

Vos bus circuleront désormais jusqu’à 22h30 au départ de Paris, en semaine comme le week-end (contre 22h actuellement).

Des fréquences revues à la hausse

Autre évolution majeure de votre ligne : plus de fréquences de passage, pour un service plus fluide et confortable :

En semaine depuis Porte d'Orléans : un bus toutes les 20 minutes de 19h30 à 22h30

: un bus Le samedi dans les 2 sens de circulation : un bus toutes les 20 minutes de 10h à 20h et toutes les 30 minutes de 20h à 22h30

: un bus Le dimanche dans les 2 sens de circulation : une bus toutes les 30 minutes de 7h30 à 22h30

Ce renfort d'offre s'accompagne également d'un ajustement des temps de parcours pour permettre une meilleure ponctualité et respect des horaires.